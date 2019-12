Curiositats a La Linterna Catalunya. L'origen de les galetes del ‘Home de gingebre’.

El curiós origen de les galetes del ‘Home de gingebre’

El costum de degustar a Espanya les mítiques galetes de gingebre, fetes amb forma de ninot, és relativament recent, sent una d'aquestes antigues tradicions que se celebraven en altres punts del planeta i que han acabat incorporant-se a les celebracions espanyoles.

Consta que la massa per a realitzar pa de gingebre (de la qual posteriorment van sorgir les galetes) es va originar a Grècia a la fi del segle X i va ser un monjo, anomenat *Gregory de *Nicopolis, qui va portar la recepta fins al centre d'Europa en la seva peregrinació per a evangelitzar en el nord de França. El pa de gingebre es va fer immensament popular i va ser portat cap a altres punts del continent al llarg dels següents segles.

Quin és l'origen de les nadales?

Un altre dels elements més característics de les festes nadalenques són les tradicionals nadales, unes melodioses i *pegadizas cançons que sonen pels altaveus de centres comercials, comerços, carrers o que són cantats en gairebé totes les llars quan es reuneix la família i amics.

Però el seu origen tampoc té res a veure amb el Nadal sinó que eren alegres *cancioncillas que es cantaven en l'Edat mitjana en les viles i les lletres de les quals explicaven els esdeveniments que havien tingut lloc en aquestes poblacions al llarg de l'any: amors i desamors, defuncions i tot allò que era d'interès del poble (per cridar-ho d'alguna manera, eren els noticiaris rurals de l'època). I va anar precisament en ser cantats pels habitants de les viles d'on rep el seu nom de nadales.

D'on sorgeix portar la roba interior de color vermell en Nit de cap d'any?

A Espanya, França, Suïssa i Itàlia és una tradició acomiadar l'any i donar la benvinguda al nou portant posada una peça interior de color vermell, la qual cosa (segons la superstició) proporcionarà tot un any de sort (sobretot en l'amor).

La majoria d'experts apunten al fet que aquesta és una tradició que es va originar en l'Antiga Roma en època *precristiana, en la qual era comuna que per a donar la benvinguda a l'Any Nou Romà afegir un tros de tela vermella a la roba que vestien els homes i dones de l'imperi, simbolitzant aquest color amb el poder, la fertilitat, la salut i el cor.