Cunit rescata la seva història recent amb la recontrucció i museïtzació d'un búnker de la guerra civil

Divulgar de quina forma Cunit (Baix Penedès) es va defensar de les tropes franquistes durant la Guerra Civil i fer-ho de la forma més immersiva possible.

És el doble propòsit amb què l'Ajuntament i la Universitat de Barcelona han reconstruït parcialment el búnquer d'aquest municipi. "Volem que s'entengui, se sàpiga i es conegui com van funcionar les fortificacions", explica el regidor de Patrimoni de l'ajuntament de Cunit, Jaume Casañas, a La Linterna Catalunya.

Casañas destaca que "Cunit és l'únic poble que ha museïtzat la història dels búnquers de tot el litoral penedesenc. L'espai exposa diversos elements militars visitables des de l'exterior, complementats amb un audiovisual en quatre idiomes diferents. Quan la covid-19 ho permeti, també està previst oferir visites guiades."

Del fortí original de Cunit, a peu de platja, en quedaven ben poques runes i cap element que permetés identificar-les. Una situació d'oblit que el consistori es va proposar remeiar aprofitant la construcció del darrer tram del passeig marítim. Amb tot el litoral pavimentat, es va reservar un espai a 150 metres del búnquer original per aixecar-ne una recreació i museïtzar el llegat de la Guerra Civil.

Casañas recorda que, "des de Sitges fins al Vendrell, són nombroses les restes de fortificacions que hi ha a les platges. La majoria, però, pràcticament engolides per l'aigua i la sorra. Amb la reconstrucció d'una de les dues galeries del fortí de Cunit, el municipi relata com van actuar tots aquests punts de defensa d'una forma "virtual" i immersiva al mateix temps."

"No només hem reconstruït el búnquer, sinó que també l'hem reinterpretat per a què tothom pugui entendre què succeïa en aquestes construccions", apunta Casañas, tot lamentant que la pandèmia ha retardat l'obertura de l'espai.

A la fi, l'espai s'ha enllestit recentment i des d'aquest gener ja es poden veure tots els elements, així com consultar l'audiovisual, actiu en quatre idiomes durant l'horari d'obertura de l'oficina de turisme.

El regidor "assegura que crear aquest espai "ha estat tot un repte". Els fortins de la costa penedesenca estaven dissenyats per tenir capacitat de resposta davant un eventual desembarcament de les tropes franquistes establertes a Mallorca." conclou Jaume Casañas.