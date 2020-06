La crisi de la Covid-19 deixa tocat al sector aeri fins el 2024

La pandèmia del coronavirus ha buidat de cop els aeroports —fins fa poc atapeïts— i ha deixat enlaire els plans de negoci de tot el sector aeri i a terra i buides la gran majoria de les aeronaus.

Segons explica el professor i investigador dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC Pere Suau Sánchez, poden passar anys fins que es tornin a veure aeroports com el Prat amb unes anades i vingudes de viatgers semblants a les que hi havia fins fa tot just pocs mesos.

Tot i que la desescalada ja arriba a un ventall ampli de sectors de l'economia, l'aeri és una excepció. Aquest estiu no es repetiran les imatges de maletes plenes rodant pels aeroports a la recerca de vacances.

La COVID-19 deixarà la indústria de l'aire amb turbulències durant uns quants anys i «el sector no preveu que es recuperin els nivells de trànsit de l'any 2019 fins al 2023 o el 2024», explica Suau Sánchez.

La pandèmia actual ha provocat una crisi sense precedents en el sector aeri. Abans del coronavirus, un dels sotracs més importants que va haver d'afrontar el sector aeri per raons sanitàries va ser la crisi de la SARS, el 2003, que va fer caure el 35 % dels passatgers a l'Àsia i al Pacífic. Al principi de la crisi de la COVID-19, la caiguda d'ingressos va ser del 98 %.

No tots els models de línia aèria ni tots els mercats patiran de la mateixa manera els efectes d'aquesta crisi, segons setze executius de diferents línies aèries especialitzades en diferents models i mercats entrevistats per l'investigador de la UOC.

Les línies aèries hauran d'adaptar els models de negoci a uns ritmes i unes freqüències de viatge més baixos, i les firmes especialitzades en el baix cost es recuperaran més ràpidament que les que ofereixen un ventall més ampli de serveis.

Nous hàbits de vol en la «nova normalitat»?

La pandèmia ha provocat el sorgiment d'hàbits nous entre els ciutadans i alguns acabaran afectant el sector aeri. Les videotrucades o el teletreball s'han convertit en habituals en el dia a dia de moltes persones i amenacen de deixar buits alguns seients de les aeronaus.

L'estudi elaborat per Pere Suau Sánchez assenyala que part dels viatges de negocis, que eren habituals a les empreses abans de la pandèmia, es deixaran de fer. La normalització de les noves tecnologies com a eines de treball provocarà que part dels viatges de negocis que es feien es deixin de fer, sobretot en els casos en què ja hi havia confiança entre les parts i moltes vegades la presència era més aviat una herència que no pas una cortesia.