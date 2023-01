Crida de Arrels Fundació per l’episodi de fred

Ja ens ho ha avançat fa uns minuts al Moisés Camuñas....però està clar que ja tenim ple a casa nostra la borrasca Fien, un temporal, de moment de vent, segur que heu notat les fortes ventades que hi ha pràcticament arreu de Catalunya... però aquest temporal també ens portarà en els propers dies una baixada important de les temperatures i possibles nevades en cotes molt baixes. El temporal acaba d'arribar,però ens acompanyarà, previsiblement fins diumenge. Quines són les zones més afectades, de moment per les fortes ratxes de vent.

Si parlem de ventades, les comarques més afectades són les de Barcelona i Tarragona. També tot el prelitoral central. Estem parlant de ratxes de vent molt fortes, tots ho estem patint, però en algun cas extrem, fins i tot han arribat als 170 kilòmetres per hora, que es diu aviat, a zones com el Montseny. Desde Protecció civil ens han explicat que el vent encara ens acompanyarà demà, però després ja anirà a la baixa.

Els bombers han hagut de fer un centenar d'actuacions, arreu de Catalunya, degut a aquestes fortes ventrades. afortunadament res greu, però quines coses hem de tenir en compte per no còrrer riscos?

Desde protecció civil ens han insistit en què es molt important tenir en compte el vent a l'hora de conduir, qualsevol precaució és poca..Imma Soler, que és la subdirectora de Protecció civil, ens ha donat aquestes recomanacions:

Precaució al volant però també a les nostres ciutats. De fet, el 112 ha rebut al voltant de 600 trucades, la majoria der caiguda de branques, de tendals, cablejat, o altres elements de façanes. La Imma Soler ens ha explicat també que hem de tenir en compte:

A Barcelona per exemple, l'Ajuntament ha decidit tancar tots els parcs, degut al vent, per evitar riscos, i també demana molta precaució a les platges.

La veritat és que no són dies per acostar-se a espigons, a passejos marítims o a punts on trenquin les onades. De fet s'esperen onades de fins a 4 metres en els propers dies. Per tant, ni selfies ni fotografies en zones de risc i si es vol practicar algun esport com el surf, mesurar molt bé el perill. Hem parlat de les ventades, de les fortes onades i el que està per venir, segurament a partir de demà i dijous, serà una forta baixada de les temperatures, sobre tot al pirineu i prepirineu. Això ha fet activar en les principals ciutats, la operació fred, per atendre a les persones que no tenen llar, perquè es puguin refugiar d'aquestes baixes temperatures.

Crida de Arrels Fundació per l’episodi de fred: demana sacs i mantes per als sensellar

La temperatura baixarà dràsticament a Barcelona en les properes hores i la situació es farà especialment difícil per a les persones que dormen al carrer. Els sensesostre han augmentat un 87 % en 14 anys

Des del 2008, any en què en van fer el primer recompte a Barcelona, el nombre de persones que dormen al ras a la ciutat ha augmentat un 87 %, segons les dades d’Arrels Fundació . Aquell any van comptabilitzar 658 persones sense sostre i el juny de l’any passat van trobar 1.231 persones dormint al carrer. Les entitats socials que treballen amb el col·lectiu fa temps que reclamen a les administracions que ampliïn els recursos per poder atendre totes les seves necessitats.