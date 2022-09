La Creu Roja fomenta l'aprenentatge de primers auxilis de manera permanent

Tant se val l'edat, tenir habilitats i coneixements de primers auxilis ajuda a crear comunitats més segures i saludables. Això és el que promou i treballen totes les Societats Nacionals de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja que enguany, assegura que els nens i nenes i els adults han de tenir accés a una educació de qualitat en primers auxilis, un compromís de per vida amb l'aprenentatge i la prestació de primers auxilis que faci una societat més resilient.

Amb el lema 'Aprenentatge permanent dels primers auxilis', la Creu Roja vol recordar que la formació en primers auxilis ha de ser accessible per a tots i totes i, per això, empodera el seu voluntariat i la societat en general amb les habilitats necessàries per salvar vides

En aquesta línia, a l'apartat de formació oberta i gratuïta de la seva pàgina web disposa d'un curs de formació bàsica en primers auxilis que ja han fet 22.596 persones a tota Espanya. La Creu Roja és líder mundial en matèria de capacitació i prestació de primers auxilis i forma anualment 16 milions de persones de tot el món en aquesta matèria. Només l'any passat, la Creu Roja a Catalunya va impartir 665 cursos de primers auxilis, i va arribar a formar unes 4.924 persones gràcies a una àmplia oferta de cursos que s'adapten tant a les necessitats de particulars com de col·lectius específics.



La Creu Roja vol que l'educació en primers auxilis arribi a totes les persones sense importar les circumstàncies personals o l'edat, perquè cada persona pugui fer el seu entorn més segur .

Així, des d'una edat primerenca, els nens i les nenes han d'aprendre primers auxilis bàsics com ara accions per demanar ajudar o l'ús dels números d'emergència; en 9 de 10 casos, durant un accident, la vida d’un familiar és la que està en joc; els menors poden brindar els primers auxilis i salvar la vida d’un familiar o company d’escola. A més, ells i elles s'enfronten a un alt risc de lesions involuntàries, i per tant és essencial per a les persones que estan al seu voltant tenir la capacitat de respondre a una situació d'emergència. Per tal de prevenir accidents domèstics, és important incrementar la conscienciació dels nens i nenes perquè puguin identificar amenaces potencials en l'ambient que els envolta.



D’altra banda, els adults són els que poden actuar de manera activa a salvar una vida dins el seu entorn social. Els qui aprenen aquestes tècniques augmenten les habilitats per ajudar-se a si mateixos i per reaccionar ràpidament i correctament davant un accident que involucri un progenitor, un menor, un nadó o una persona desconeguda. Ells també han de ser més conscients sobre mesures preventives, especialment quan assisteixen menors i ancians.



Les persones per sobre dels 65 anys són el grup més vulnerable a malalties i accidents domèstics. També són més propensos a caigudes i a desenvolupar malalties cardiovasculars, i altres problemes de salut com ara pressió arterial alta i diabetis. En un món on està augmentant l'envelliment de la població, on les persones de 65 anys en endavant representaran 1 adult de cada 6 l’any 2050, és crucial la formació de més persones grans en primers auxilis. Les persones grans necessiten conscienciar-se sobre els riscos a què s'enfronten. L'educació en la identificació primerenca de senyals d'una emergència i el coneixement en primers auxilis els poden ajudar a reduir el patiment i salvar vides.

La formació s'ha de revisar i enriquir amb activitats addicionals per maximitzar l'impacte sobre la confiança per actuar dels estudiants. Incrementar el nivell de confiança per actuar requereix esforços addicionals, no només per mantenir el nivell de coneixement dels participants després d'haver rebut la formació inicial en primers auxilis, sinó també per actualitzar les seves habilitats en les pràctiques de primers auxilis més recents. Per aconseguir aquest augment en la confiança, cal revisar el marge de temps per reactivar la memòria i els modes d'aprenentatge més apropiats, i cal considerar l'ús d'aplicacions, campanyes de mitjans, aprenentatge presencial, esdeveniments, activitats reflexives i d'altres.