Creixen un 53% els catalans que deixen de treballar per cuidar a familiars dependents o amb discapacitat

Ja es comptabilitzen 8.400 inactius que no busquen ocupació per aquest motiu, enfront dels 5.500 del passat any. El perfil és el d'una dona (94%) major de 45 anys (40%) “Es tracta d'un sector de la població feminitzat pràcticament al 100% i d'edat avançada. Les dones majors de 45 anys són les que més dificultats troben en el seu accés a l'ocupació i en el manteniment d'aquest; per tant, són les primeres que decideixen retirar-se del mercat quan la situació familiar el requereix”- destaca Marc Ponce de la Fundació Adecco.

Algunes d'elles tenen la possibilitat d'acollir-se a la prestació com a cuidador no professional en l'entorn familiar (introduïda per la Llei de la Dependència): aquestes prestacions aconsegueixen les 80.198 a Catalunya i representen el gruix de totes les que es concedeixen en l'àmbit de la Dependència (40,7%).

“El repte és professionalitzar l'ocupació del cuidador familiar, dotant-li de recursos i coneixements específics que revaloricen la seva candidatura si el dia de demà decideix tornar al mercat. Així mateix, es torna fonamental formar als cuidadors perquè, no només se centrin en pal·liar les situacions de necessitat del seu familiar, sinó que apostin per potenciar la seva autonomia personal i ocupabilitat, si es troba en edat laboral”- destaca Marc.

En el marc del Dia Internacional de la Família (15 de maig) es presenta l'informe Discapacitat i Família, un treball de recerca el propòsit del qual és visibilitzar els reptes que introdueixen la discapacitat i les situacions de dependència en les unitats familiars, principalment pel que fa a la conciliació de la vida personal i professional.

Els resultats que a continuació presentem es basen en les dades d'experiència professional i cerca d'ús de l'Enquesta de Població Activa, les estadístiques del SAAD (Sistema per a l'Autonomia i l'Atenció a la Dependència) i en una enquesta a 500 persones que conviuen amb alguna persona amb discapacitat.