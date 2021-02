Creix la teràpia molecular com a tractament del càncer

Els assaigs clínics són per a molts pacients oncològics l'única oportunitat de tractament de què disposen per a la seva malaltia, especialment en aquells casos en què ja s'han provat diverses teràpies prèvies sense èxit.

Per tant, mantenir l'activitat en aquesta àrea i fins i tot augmentar el nombre de pacients que han pogut participar en assajos clínics, tot i l'impacte que ha tingut la Covid-19 en el sistema sanitari, ha permès a molts pacients accedir a tractaments que realment poden suposar un canvi en el curs de la seva malaltia i per als quals una aturada hauria tingut conseqüències nefastes. A més, el fet que s'hagi mantingut l'activitat també ha permès continuar amb l'aprovació de fàrmacs que estaven pendents i no paralitzar-ne el procés administratiu.

La Unitat d'Investigació de Teràpia Molecular del Càncer (UITM) - Fundació "la Caixa" del VHIO, integrada dins del Campus Vall d'Hebron, coordina i realitza tots els assaigs clínics complexos amb medicaments en desenvolupament primerenc –Fase I i els primers assajos de Fase II–, centrats en objectius innovadors.

En aquesta Unitat, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2020, es van incloure 1.262 pacients, 560 dels quals eren nous pacients que començaven un assaig clínic, i es van realitzar 256 assajos clínics, 74 dels quals es van iniciar en aquest període. Si ho comparem amb el mateix període de l'any anterior, el 2019, es van incloure 1.122 pacients, 499 dels quals eren nous pacients que iniciaven un assaig clínic, i es van realitzar 219 assajos clínics, 54 dels quals es van iniciar en aquest període de temps. Per tant, no només es va mantenir l'activitat, sinó que es va aconseguir augmentar-la per poder donar servei a un nombre de pacients més elevat.

"Els pacients tractats en aquesta unitat, que provenen tant de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron com de la resta de Catalunya, d’Espanya i d’altres països, també s'han pogut beneficiar, durant aquesta situació de pandèmia, de les teràpies experimentals més innovadores i prometedores, vinculades a la medicina de precisió", comenta la Dra. Elena Garralda, directora de la Unitat d'Investigació de Teràpia Molecular del Càncer (UITM) - Fundació" la Caixa" a La Linterna de COPE Catalunya.

A més, també es van mantenir els tractaments de tots aquells pacients que estaven participant en un assaig clínic –de qualsevol fase– d'oncologia o hematologia, als quals s'estava fent un seguiment. Així mateix, malgrat la pandèmia, a tot el Campus Vall d'Hebron (que inclou com a centres d'investigació el VHIO i el Vall d'Hebron Institut de Recerca -VHIR-), durant el 2020 es va arribar a la xifra rècord en assajos clínics actius (1.365) i en assajos clínics nous (319). El 2019 hi havia 1.313 assajos clínics actius i se'n van posar en marxa 317 de nous.