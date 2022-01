Creix la incidència de la Covid19 entre els infants

La Societat Catalana de Pediatria ha dit, a través de la seva presidenta, la senyora Anna Gatell, que hi ha molt poca Covid greu entre els nens, i que més de la meitat són assimptomàtics, com qualsevol altre infecció de les vies respiratòries. És un missatge tranquilitzador, però el cert és que els casos de Covid entre les criatures s'han disparat amb la tornada a l'escola, com era de preveure i com confirmen les dades. Per parlar d'aquest tema ens visita el doctor i pediatra Quique Bassat, que ens diu que “la trascendència clínica d'aquests milers i milers de casos de Covid que estem veient en infants, segueix sent molt petita, i per això, tot i que ens preocupa, sabem que no és un motiu per estar angoixats. No és que els nens s'infectin més, sinó que al estar més controlats afloren més casos. Jo diria que els petits s'infecten igual que els adults, però els vigilem molt més d'aprop. Més de la meitat els nens són assimptomàtics, i no se sap ben bè perquè. És una de les grans preguntes, hi ha vàries hipòtesis per dir el perquè quan els nens s'infecten tenen uns símptomes molt lleus o directament no en tenen cap. Però no hi ha una resposta definitiva, ni tan sols dos anys després”. Hi han molts pares que tenen por de portar als nens al col.legi, i diuen que després aquests nens podrien transmetre el virus als pares o als avis. Sobre aquest tema el doctor Bassat ens diu que “ara mateix no té cap sentit. És lògic que tothom tingui por a contagiar-se, però hem d'entendre que el risc de contagi normalment és més alt a casa que a les pròpies escoles. És veritat que la variant òmicron ha augmentat aquesta tasa de contagi a les aules, però tot i això no hi ha cap argument per no portar als nens de l'escola