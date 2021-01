”Crec en tu” un llibre per mostrar valors als més petits

Volem que els nostres fills siguin feliços el dia de demà, i per això explicava, als dos primers llibres de la meva sèrie De gran vull ser... feliç que els

hem d’inculcar sis valors molt importants per ajudar-los a ser-ho: el llenguatge positiu, l’agraïment, l’empatia, la confiança en ells mateixos, la gestió de la frustració i l’autoestima.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb L'Anna Morató, autora del llibre "Crec en tu"

"Aquests contes pretenen que les nenes i nens descobreixin aquestes eines i que,de mica en mica, les vagin fent servir. No són eines per solucionar-ho tot d’una manera immediata, sinó que, a mesura que les utilitzin, s’adonaran que són útils per prendre decisions i resoldre favorablement moltes situacions." explica Anna.



Aquestes eines, a part de pràctica, necessiten temps i maduresa, que en molts aspectes els nens no adquireixen fins a una edat bastant més avançada, ja que el cervell no s’acaba de desenvolupar fins ben passats els vint anys. És important tenir sempre molta paciència i molta empatia amb ells.

Però perquè els nens i les nenes creguin en si mateixos, és fonamental que sàpiguen que els seus pares també creuen en ells, que sempre podran comptar amb ells. Per aquest motiu, el llibre acaba amb diverses cartes escrites pels pares dels contes als seus fills i a les seves filles, en què expressen diferents missatges perquè els serveixin al llarg de tota la vida.

“Cada dia prenem moltes decisions, a vegades sense adonar-nos-en. Moltes vegades són aquestes petites decisions les que marquen la diferència. En aquest llibre parlo de sis eines que he explicat als meus fills i que espero que els ajudin a prendre bones decisions.

Espero que aquestes eines els ajudin a creure en ells mateixos, quan vegin que són capaços d’afrontar i resoldre moltes situacions que s’aniran trobant al llarg de la vida.” Conclou Anna Morató.