Coti presenta un nou tema en confinament. “Por Ahí”

"Por ahí", és un remolí d'emocions, un far enmig de la tempesta, de qualsevol tempesta, un bufo de bona energia.

Disponible en totes les plataformes des del 8 de maig. Després d'una intro de guitarres potents, la veu de Coti ens anuncia: "Toquem fons i tornem a veure'ns " i és una crida, un nou començament.

Bé podria veure's com una espècie de "Síndrome d'Estocolm" invertit, tornar a enamorar-se del 'fora', adonar-se que l'après ens retorna millors i llestos per a l'abraçada del futur.

"Por ahí" és un tema que va ser gravat i barrejat totalment en temps de quarantena i de manera remota entre Buenos Aires, Entre Ríos, Madrid, La Plata i l'Uruguai, al costat de músics de la seva banda Argentina Els Brillants però també de Guasones (Matías Sorokin en guitarres i Starky Celedon en bateria).

Escrita en col·laboració amb el gran Cuino Scornik (El Salmó, Mil hores) amic i col·laborador de Coti des de l'època d'Honestedat Brutal de Calamaro i també amb Nico Landa (ex Autèntics Decadents).

L'art gràfic i la direcció del vídeo lyric (filmat en format vertical des dels balcons de la quarantena) van ser realitzats per Iván Sorokin i Guido Carmona, respectivament.

"En aquest any tan rar i especialment mobilitzador, aconseguim en Per aquí bones línies i entrelíneas, belles melodies i arranjaments i aconseguim el més important, una atmosfera enèrgica que no s'aconsegueix si no és amb música", planteja Coti. "realment no sé quan ens veurem en concert, la música està feta per ser sentida en viu, devant d'un escenari. Però anem a pams. Si tot va bé potser a l'agost en veurem als escenaris espanyols, que és a on hauria de ser jo en aquesta època" conclou.