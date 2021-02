El cos de mossos d’esquadra es planteja una “plantada” en bloc

El sindicat SAP-FEPOL de mossos d'esquadra han fet un comunicat expressant la seva indignació pels fets envers els aldarulls d'aquests passats dos dies.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat de mossos "Ahir, la líder de la CUP Dolors Sabaté, davant dels fets succeïts aquests darrers dies a Catalunya va reclamar públicament la prohibició dels projectis, la dimissió de Samper, la dissolució de la BRIMO, un canvi del model de seguretat, la fi de la repressió i la retirada de les acusacions”.

És per això que respecte aquestes manifestacions, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) vol fer les següents consideracions, ens indica Imma.

"Primer.- La situació ha arribat a un punt que és insostenible. La irresponsabilitat per acció d’alguns partits polítics criminalitzant el cos de mossos d’esquadra i per omissió de la resta amb el seu silenci davant les barbaritats manifestades, fa que avui, el cos de mossos d’esquadra (esgotat per tot plegat) es plantegi fermament la possibilitat de plantar-se." explica la portaveu.

"Segon.- La falta d’informació, de previsió i per tant de planificació en els dispositius d’ordre públic d’aquests darrers dies han posat en greu perill els efectius del cos de mossos d’esquadra, els quals s’han convertit en un objectiu fàcil d’atacar." ens diu Viudes, i afegeix que "Els dispositius en cap cas poden partir de falta de previsió, ja que per contra de poder neutralitzar la violència i restablir l’ordre públic, converteixen els efectius policials en objectiu principal d’aquesta agressivitat desmesurada, protagonitzada per grups violents que es veuen emparats per manifestacions com les de la Sra. Sabaté i el grup que representa."

Imma Viudes ens diu que "exigim al Departament d’Interior saber quin és el motiu pel qual aquests dies no s’han activat tots els recursos policials necessaris que haurien permès afrontar els dispositius amb majors garanties."

No obstant, malgrat el cos ha fet un gran esforç en buscar mitjans de mediació i davant la impossibilitat de trobar en ocasions interlocutors vàlids entre els manifestants, fa que l’ús legítim de la força sigui l’única estratègia possible per restablir l’ordre públic.

Per conclure la portaveu sindical ens explica que "Per tant, sabent que el cos de mossos d’esquadra no té dret de vaga, però coneixedors de la normativa interna que ens regula, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) no pot garantir que qualsevol dia, les persones membres del cos de mossos d’esquadra es plantin en resposta a una situació que no només denigra la nostra institució i posa en risc aquelles persones que la integren, sinó que a més afecta i atempta contra el país sencer." conclou Imma Viudes, portaveu del sindicat SAP-FEPOL de mossos d'esquadra.