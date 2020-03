El coronavirus alarma a la població mundial

El coronavirus ha causat un alarmisme excessiu en la població. Aquesta crisi sanitària no ha estat la primera que hem passat, ja hi ha hagut epidèmies abans que van afectar un gran nombre de persones, el problema és que el virus és nou i en part desconegut, a pesar que ja ha passat un temps des que es va descobrir aquest virus.

Com es propaga el COVID-19?

No se sap del tot clar quina capacitat de difusió té el COVID-19 o la seva capacitat per a despertar malalties greus, la qual cosa ha portat a una alarma mèdica i social a tot el món. Una resposta a aquest alarmisme és que desconeixem el virus. Hi ha altres malalties pitjors que el coronavirus, no obstant això o ja es coneixen o es saben tractar degudament.

La Xina es va trobar amb aquest problema de cop i sense cap mena d'informació que els pogués ajudar a detenir l'epidèmia. Malgrat això, la Xina ha intentat per tots els mitjans detenir aquest virus des que es va saber d'aquest virus. A Itàlia, no obstant això, encara que cada vegada hi ha més afectats pel virus és molt diferent a la situació de la Xina. Sembla que la situació d'Itàlia s'ha exagerat i això ha preocupat la gent.

Segons Ferran Segura, especialista en medicina interna i professor de la universitat autònoma de Barcelona, l'objectiu no és detenir l'epidèmia per complet, però sí que controlar la malaltia i descobrir un tractament per a començar a aplicar-lo. Això faria que cada vegada més gent pugui ser tractada perquè els hospitals puguin tractar a altres persones infectats i no quedin saturats. Atès que el coronavirus no té una mortalitat molt elevada, si redujeramos el número d'infectats, el nombre de morts també es reduiria a la meitat. Per tant, els hospitals estarien molt menys saturats i per l'altre costat la mortalitat es redueix a la meitat.