Es convoca un concurs per a dissenyar electrodomèstics sense obsolescència programada

La fundació Fèniss, Fundació’Energia Innovació Sostenibilitat sense Obsolescència Programada, ha presentat un concurs per a dissenyar electrodomèstics sense obsolescència programada, en Benito Muros, és el seu president i d'entrada afirma que "si, existeix l'obsolescència programada, està comprovat i dictaminat. Generem dotze mil milions de tones de residus anuals, davant aquestes dades".

La Unió Europea, ja ha convidat des de 2012 als països de la Unió a què legislin sobre aquest gravíssim problema. De moment no hi ha una llei que impedeixi a les empreses a programar els seus electrodomèstics perquè durin un temps concret, i quan aquests aparells s'espatllen, arreglar-los ens costa aproximadament un setanta o vuitanta per cent del que costen en comprar-los nous.



Des de la Fundació Fèniss, han intentat que es posi una etiqueta a l'electrodomèstic que indiqui la durabilitat i el cost de les reparacions, però aquestes són dades que no es faciliten.



Un motiu per programar l'obsolescència podria ser per a generar llocs de treball, donat que s han de fer més unitats, però "el cert, és que aquestes empreses generalment deslocalitzen la fabricació, marxant sovint a Àsia, a on quasi no existeixen drets del treballador, i venent els electrodomèstics en un altre lloc, com per exemple Europa, alhora tenen les seves seus a paradisos fiscals, amb la qual cosa tampoc generen riquesa als països a on venen." explica Benito.



Fundació Fèniss ens explica la base per a fer un producte no obsolescent, senzillament cal fer servir components d'alta durabilitat, que no sucumbeixin per altes temperatures o per ús, components sobre dimensionats enlloc d’infradimensionats.

Un producte sense obsolescència és molt més car, perquè és un producte de qualitat, per tant, al llarg de la vida del consumidor, la despesa serà similar entre haver de comprar molts productes de mala qualitat o pocs de bona, a on la factura si és molt alta a escala ecològica per la quantitat de residus que es generen.



Tornant al concurs que ha convocat la Fundació Fènix per al més d’octubre, és interessant veure la composició del jurat que decidirà, hi estaran representades les Associacions de Consumidors, el Ministeri de Consum, el Ministeri de Transició Ecològica i l Assosiacio Nacional de Fabricants d’lectrodomèstics.