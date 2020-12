Contundent informe de Càritas BCN sobre l'impacte de la Covid-19

Càritas ha presentat un contundent informe sobre l'impacte de la crisi de la Covid-19 en famílies vulnerables. A La Linterna Catalunya hem parlat de les conclusions que es desprenen d'ell amb la Miriam feu, cap d'analisi social de Càritas BCN. “Càritas Barcelona arriba al mes de desembre amb 19.380 persones ateses pels serveis de primera resposta a la COVID-19, el doble que el mateix període de l’any anterior”, ha indicat.

La cap d'analisi social ha explicat que Càritas s’ha vist en la necessitat de triplicar les ajudes econòmiques d’alimentació entre abril i desembre respecte al mateix període de l’any passat, destinant més d’un milió d’euros, i duplicant les ajudes d’habitatge, amb un import d’1,8 milions d’euros.

“Més del 70% dels recursos destinats a l’habitatge han servit per pagar habitacions de relloguer. Són moltes les famílies que no podran viure les festes de Nadal amb la seguretat d’una llar. Això té uns efectes emocionals molt intensos, sobretot pels infants, i reiterem una vegada més que calen polítiques valentes que puguin garantir una llar digna per totes aquestes persones”, ha advertit.



La COVID-19: Seqüeles profundes que augmenten la fragilitat

Feu ha sigut l’encarregada de presentar les principals conclusions de l’informe Impacte de la COVID-19 en les llars ateses per Càritas (2a onada 2020), que s’ha elaborat a partir d’enquestes a 534 llars ateses per Càritas BCN realitzades durant el mes d’octubre, i sobre les mateixes llars a les quals s’havia preguntat per la seva situació durant el mes de maig.



Feu ha destacat algunes de les principals dades de l’informe, posant el focus en la precarietat laboral que ha generat la paralització de bona part dels sectors econòmics. “7 de cada 10 persones ateses per Càritas viu situacions molt fràgils davant el mercat laboral, sense feina o amb feines molt precàries dins l’economia informal”, ha apuntat.

Així mateix, ha advertit que emergeixen noves formes de precarietat laboral, atès que un 64% de les persones assumeixen majors riscos d’exposició davant la malaltia i un 69% tindrien moltes dificultats per passar una quarantena.