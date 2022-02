Continuen baixant els cotagis per Covid a Catalunya

La situació de la pandèmia a Catalunya millora dia a dia i ho fa a bon ritme. Els contagis per Covid baixen. La caiguda en aquests moments és la més forta de tota la pandèmia. El doctor Julià Blanco és investigador principal a IRSICaixa, qui ens diu que “Són bones notícies, sabíem que la variant òmicron s'acabaria però no veiem mai el final. Ara estem veient aquesta baixada important, i s'ha d'esperar per veure on s'estabilitza aquesta baixada de casos”. Li preguntem al doctor què passarà a Setmana Sants : “No podem predir què passarà. Durant un temps tindrem una baixada important de casos, perquè la població en general està molt ben inmunitzada en aquests moments, però no sabem quant durarà aquesta inmunitat ni quan es poden tornar a repetir noves infeccions en les persones”. Les xifres diuen que un 87% dels catalans tenim algun grau d'inmunitat contra la Covid : “Això és un número molt alt. Gràcies a les vacunes i també a la infecció natural. La millor manera d'aconseguir anticossos contra la malaltia és vacunar-se. Una vacuna és molt més segura que la infecció natural, ho dic per la gent que diu que vol agafar la malaltia per aconseguir anti-cossos, això és una ximpleria. Sabem també que les terceres dosis de vacunes estan generant una defensa molt bona.” Si ets una persona que té dues dosis posades i ha passat la malaltia, ens hauríem de posar la tercera? “La infecció per òmicron està clar que augmenta els anticossos que tenim, afecta al nostre sistema inmunitari, això ho sabem, el que passa és que no sabem quant durarà aquesta inmunitat, i això és el que hen d'estudiar, saber si els anticossos que hem generat es van perdent amb el temps o no i podem tornar a ser susceptibles a la infecció, i en aquell moment si que convindria una tercera dosis de la vacuna”