Continúa la situación grave en las residencias. ¿Cuál será el modelo de futuro de este servicio?

No habiéndose realizado tests generalizados, es imposible ahora mismo saber el número de víctimas mortales que el coronavirus ha dejado en las residencias de ancianos catalanas, pero, según las últimas cifras, los muertos con coronavirus en nuestros centros geriátricos, desde el 15 de marzo, superan las 2.200, cerca del 57% del total en Catalunya. El Departamento de Salud ha informado que hasta ahora son 7.346 las personas diagnosticadas de coronavirus en residencias y 11.355 son casos sospechosos.

Pero por la enorme cantidad de profesionales de baja y por no hacerse pruebas a todos los difuntos, se trata de una contabilización que no es fiable, según el Dr. Josep Maria Via, Doctor en Medicina, presidente de la Fundación Edad & Vida, ex directivo del Instituto Catalán de Salud y del Servicio Catalán de Salud, profesor en universidades españolas e internacionales, y asesor se varios gobiernos en temas de sanidad.

El Dr. Vía calcula que un 60% de personas que viven en residencias de la 3ª edad podrían estar contagiadas, con un índice de mortalidad que, en el mejor de los casos, seria de entre el 10% y el 15%. Una cifra muy preocupante teniendo en cuenta que, en España, hay más de 2.200 centros geriátricos, sin duda los lugares más vulnerables.

“cuando todo esto pase nos tendremos que hacer muchas preguntas y alguien las tendrá que contestar, bajo mi punto de vista la centralización de compras de material sanitario por parte del gobierno ha sido un error, hablamos de un ministerio que, hace ya muchos años, tiene las competencias transferidas a las diferentes comunidades autónomas y, por lo tanto, su experiencia y capacidad de almacenamiento y compra no es todo lo eficiente que todos desearíamos” nos explica.

Pero ¿hacia que modelo de residencias nos encaminamos? Según el Dr. Vila “tengamos clara una cosa, las residencias no son centros sanitarios, las personas que están allí, por regla general, tienen una o más dolencias, es decir, están enfermos. El modelo al que hemos de apuntar es el de una residencia medicalizada o reforzar la atención a domicilio. Piensa que cuando las generaciones del Baby Boom se jubilen no querremos ir a residencias. Ahora ya ocurre eso, el 90% de las personas que reside en estos centros no lo están voluntariamente”. Concluye el presidente de la fundación Edad & Vida.