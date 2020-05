El consorci de la ZF crea el BNEW amb l'objectiu de que BCN sigui capital mundial de la nova economia

El Consorci de la Zona Franca (CZF) ha anunciat la creació de la Barcelona New Economy Week (BNEW), del 6 al 9 d'octubre, i la cancel·lació definitiva de tres certàmens previstos enguany com la 22a edició del SIL, el SIL Amèrica i l'eDelivery, que es traslladen al 2021.

El BNEW és doncs l'aposta del CZF per "reactivar l'economia i els negocis" després de la crisi per la pandèmia de coronavirus. Es tracta d'un esdeveniment internacional híbrid –físic i digital- que se celebrarà en espais emblemàtics de Barcelona i que comptarà amb la participació de 350 speakers, entre 150 i 200 empreses i fins a 10.000 assistents via streaming. "Es tracta d'un repte complicat, però necessari", ha afirmat el delegat de l'Estat al CZF, Pere Navarro.

"La societat i les empreses necessitaven un esdeveniment com aquest i que fos a principis d'octubre. Serem els primers i volem que sigui el principi del final de la situació de crisi sanitària i econòmica", ha continuat Navarro, que ha definit el BNEW com un esdeveniment "innovador i disruptiu" que aposta per les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies per ajudar a reactivar l'economia.

De fet, la Barcelona New Economy Week no es presenta com una fira sinó com un esdeveniment de negocis de caràcter híbrid –físic i digital- que aglutinarà esdeveniments globals de Logística, Immobiliària, Indústria Digital, Comerç Electrònic i Zones Econòmiques. "Tots ells amb un denominador comú: la nova economia", ha recalcat el delegat de l'Estat al CZF.

"Barcelona, capital mundial de la nova economia"

"Barcelona serà del 6 al 9 d'octubre la capital mundial de la nova economia amb un gran esdeveniment que ajudarà a reactivar l'economia del territori i al seu teixit empresarial i oferirà una gran oferta de valor als principals sectors econòmics", ha reflexionat en veu alta Navarro. "Es tracta d'un nou esdeveniment mai vist abans i estic segura que suposarà una revolució que marcarà el futur dels nous esdeveniments".

De fet, el BNEW combinarà una part presencial –en diferents llocs emblemàtics de la ciutat, que encara no s'han anunciat i es mantenen en secret- amb una plataforma tecnològica que permetrà que professionals de tot el món puguin ser-hi presents.

35 xerrades inspiradores, debats sectorials i village d'empreses

Anant al detall del BNEW, Sorigué ha precisat que hi haurà fins a 35 xerrades 'inspiradores' amb alguns experts ja confirmats com Celia Tham, emprenedora i tecnòloga; Luca Lazzarini, expert en formació i comunicació comercial; Elsa Punset, experta en educació i intel·ligència emocional aplicada al canvi; o Sandra Pina, experta en sostenibilitat i empresa. Unes xerrades que es combinaran amb debats sectorials sobre digitalització, 5G o l'activitat i la relació comercial post covid-19; panells d'experts, entrevistes i un village que comptarà amb la presència de 150 a 200 empreses del sector. A més, els participants podran accedir a una àmplia agenda de contactes, programar reunions i aconseguir contactes digitals de "qualsevol lloc del món".

Des del Consorci de la Zona Franca preveuen que s'hi inscriguin entre 7.000 i 10.000 persones per 'streaming' i que unes 700 ho facin en els actes presencials. "Tot dependrà també de l'estat de la pandèmia i de les restriccions. Però el BNEW se celebrarà igualment", ha reblat el delegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca. Així, l'oferta de coneixement de BNEW es podrà seguir de forma presencial, amb una reserva prèvia, o mitjançant streaming, des de qualsevol lloc del món en directe o en diferit, per mitjà de la plataforma digital de BNEW. El paquet més econòmic sortiria per uns 100 euros –per poder seguir totes les xerrades dels quatre dies via streaming- fins als 600 euros amb la possibilitat d'accedir presencialment a tots els actes.