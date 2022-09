Consells per a triar les sabates dels nens

Els peus són la base del cos i el nens passen dos terços de l'any en el col·legi per la qual cosa és important triar un calçat còmode i de qualitat, sigui sabata col·legial de nen, sabata col·legial de nena, sabatilles esportives per a tots els dies, mocasines o merceditas.

Per a triar unes bones sabatilles esportives o sabates per a anar al col·legi, cal considerar diferents factors. T'ajudem a identificar-los perquè els puguis tenir en consideració. A més, més enllà d'ells, és important que els propis nens siguin partícips a l'hora de triar les seves sabates perquè puguin portar aquells models que els agradin, sempre que estiguin dins dels paràmetres dels quals parlem avui.

Les sabates infantils han d'ajustar-se correctament als seus peus



Unes sabates per a la Tornada al Col·le ben ajustats han de tenir un bon taló i una amplària adequada per a no crear frecs innecessaris que puguin provocar butllofes i altres molestes malalties. Més enllà de les talles que són bastant variables segons el fabricant, cal fixar-se en l'espai davant dels dits: ha de quedar un centímetre d'espai en el fons de les sabates per a tenir en compte el creixement del peu. Evita caure en la temptació de comprar sabates amb un espai major amb el pretext que els duri més temps: si la sabata o la sabatilla és massa gran, el nen o nena anirà incòmode i podrà sofrir caigudes.



Les sabates infantils han de ser adequats per a totes les seves activitats



Els nens corren, grimpen i juguen pel sòl a més de fer classe. El seu calçat escolar ha de funcionar en qualsevol context. Si el col·legi dels teus fills té codi de vestimenta i uniforme, el més segur és que se'ls exigeixi una sabata col·legial de pell en negre o una sabata col·legial en blava marí per a les classes i una sabata esportiva per a l'esbarjo i les classes de gimnàstica. Si es tracta d'un col·legi públic sense uniforme, segurament els teus fills preferiran anar sempre en sabatilles. Al final d'aquest article et recomanem alguns dels millors models de sabatilles i de sabata col·legial perquè els nens puguin anar còmodes durant tot el curs.



Aposta sempre per un calçat de qualitat: transpirable, còmode i flexible



Una sabata escolar ben construït amb materials de qualitat durarà més temps i, sobretot, serà còmode per al teu fill. Tria sabates de materials transpirables com la pell les membranes tecnològiques. Una bona ventilació evita el desgast prematur i garanteix que els peus del nen estiguin secs i còmodes tot el dia. Quant a les soles, han d'oferir un bon agarri i ser lleugeres. Així, evitaràs més d'una caiguda al pati.

Amb l'evolució del calçat, la rigidesa de les sabates per a nens s'ha estat substituït per un calçat molt més flexible, més recomanat per a qualsevol tipus d'activitat. La sabata ha de poder doblegar-se amb facilitat en la planta del peu i oferir una bona subjecció, sense arribar a deformar-se. Una sabata flexible serà còmode per als nens i els evitarà dolors o lesions. Existeixen diferents marques de calçat infantil de gran qualitat i altament recomanables que ofereixen sabates flexibles, còmodes i molt resistents altament estudiats per a mantenir-se respectuosos amb el creixement natural els nens



És millor elegir velcro o cordons?



L'elecció d'una sabata escolar amb velcro o amb cordons depèn principalment dels gustos del nen i, sobretot, de la seva edat i les seves capacitats. El nen ja sap lligar-se correctament les sabates? Serà millor l'ús d'un velcro perquè s'ajusti el calçat més fàcilment? Sap lligar-se els cordons, però prefereix els cordons per comoditat o per evitar possibles caigudes? Una vegada contestis a aquestes preguntes i sàpigues els seus gustos, podràs triar un estil o un altre. Per descomptat, sempre serà millor un velcro ajustable que unes sabates de cordons mal lligats.



