Consells per estalviar energia

Davant l'augment imparable del preu de la llum tots intentem trobar maneres d'estalviar. Avui volem parlar de com fer-ho amb el David Villar és el cap d'unitat de prospectiva energètica i sostenibilitat de l'Institut Català d'Energia, i a ell li preguntem si es pot estalviar energia: “Sempre podem fer coses per estalviar. Fem servir energia per molts usos: Escalfar, refredar, tots els electrodomèstic consumeixen energia, il.luminació... tots aquests usos tenen les seves recomanacions”. On gastem més energia: “On més consumim energia és en climatització, ja sigui per generar calor o per generar fred. El més important és tenir ben aillada la casa. No tenir fuites d'aire, tenir bons aïllaments a la façana, tenir finestres de bona qualitat, de doble vidre... això és molt important per mantenir la calor o el fred dins de casa, segons estiguem a hivern o a estiu. La climatització suposa aproximadament el 44% del consum d'energia”. Què passa amb el router ? Fem bé de deixar-ho encès a la nit ? “Si és fàcil apagar-ho, s'hauria de fer. Si ens costsa molt poc fer-ho, ho hauríem de fer. És una energia que la podem deixar de consumir de manera fàcil. Tot i així hem de ser conscients que l'estalvi no serà molt gran. No podem comparar el consum energètic d'un router amb el d'un frigorífic. De fet el frigorífic és l'electrodomèstic que més energia consumeix a casa nostre. És important que hi hagi una bona ventilació per la part de darrera, que el frigorífic pugui respirar. I mirar que no hi hagi una capa de gel acumulada al congelador, que fa que al congelador li costi més treballar i consumeixi més energia. Fer un bon manteniment, netejar els filtres de la rentadora... tot això és important. Més gestos que podem fer: No obrir la porta del forn, o obrir-la les mínimes vegades possibles quan el fem servir. Apagar el forn una estona abans de treure el plat, per tal que amb la calor remanent faci la feina dels darrers minuts.