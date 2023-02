El Consell de Ministres elimina la mascareta obligatòria al transport públic

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts eliminar la mascareta obligatòriaal transport públic i també a les òptiques i les ortopèdies. La norma entrarà en vigor aquest dimecres, 8 de febrer, quan es publiqui al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Per tant, el tapaboques ja no serà un requisit per accedir al bus, tramvia, trens de Rodalies o FGC o qualsevol altre mitjà de transport.

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha destacat que la decisió s’ha pres en un moment “d’enorme estabilitat i de clara tendència a la baixa” de la covid. “És una de les dades més baixes de la pandèmia, o la més baixa”, ha sentenciat, i ho ha atribuït a “l’èxit de la campanya de vacunació”.

Darias també ha afegit que el govern ha pres aquesta decisió d’acord amb els experts. D’aquesta manera, a partir d’ara, únicament serà obligatori continuar portant la mascareta als centres sanitaris i sociosanitaris, a les farmàcies, i també l’hauran de portar els treballadors i els visitants de les residències de gent gran en zones compartides. En aquests espais, Darias no s’ha aventurat a pronosticar quan es podrà retirar el tapaboques. “Haurem d’anar analitzant la situació en cada moment”, ha afirmat.

Els últims a eliminar la mascareta

Espanya ha estat l’últim país a eliminar l’obligatorietat de portar la mascareta al transport públic, després que Alemanya fes aquest pas la setmana passada. El fet és que darrerament l’ús de la mascareta al transport públic, especialment al metro, s’havia anat relaxant entre els usuaris fins al punt que, fa només un dies,l’ATM va reconèixer la “deserció d’una part significativa” dels viatgers, i va celebrar que es posés fi a una situació de “difícil gestió”.

Gairebé tres anys amb la mascareta posada

La mascareta ha estat la mesura de prevenció més utilitzada durant la pandèmia. Al transport públic va començar a ser obligatòria el 4 de maig del 2020, coincidint amb l’inici de la fase zero de la desescalada del govern de Pedro Sánchez. En aquell moment calia portar-la a tot arreu, fins que el 20 d’abril del 2022 es va eliminar l’obligatorietat de dur-la posada en interiors.