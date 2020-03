La Confraria de Pescadors de Blanes aturarà l’activitat a partir de dilluns pel coronavirus

Aquest proper divendres 27 de març serà el darrer dia en què hi haurà activitat a la Llotja de la Confraria de Pescadors de Blanes, a causa del coronavirus. Així s’ha decidit gairebé per unanimitat, per un total de 8 vots a favor i tan sols un en contra de la mesura, una votació que es va fer via telefònica, amb una ronda de trucades entre tots els patrons de la confraria. Aquesta decisió adoptada a Blanes se suma a les que ja han pres fa uns dies d’altres confrar ies arreu de Catalunya, mentre que d’altres podrien sumar-s’hi aviat.

Segons el Patró Major de la Confraria de Pescadors de Blanes, Eusebi Esgleas, la mesura s’ha hagut de prendre principalment per la dificultat de poder implementar les suficients mesures de seguretat exigides per evitar contagis per la COVID-19. Esgleas ha remarcat: “És més important la seguretat dels pescadors que no pas jugar-nos la vida exposant-nos a contraure el coronavirus. Als vaixells és molt difícil mantenir la necessària distància de seguretat entre els treballadors, una situació que tampoc és fàcil de garantir a la Llotja de Venda de Peix”.

Tancament de l’activitat de la Llotja i Es Portal a partir de dilluns

D’aquesta manera, doncs, la Confraria de Pescadors de Blanes tancarà l’activitat a partir del proper dilluns. De retruc, també ho farà l’establiment on només es ven peix de Blanes, ‘Es Portal’ de la Plaça dels Dies Feiners, que s’havia afegit recentment a la iniciativa endegada per diversos comerços blanencs de dur peix fresc i productes de primera necessitat a domicili.

Ja fa dies que a la subhasta a la Llotja de Blanes gairebé no hi ha peix. Ahir només van sortir a feinejar dues sonseres de tota la flota, que està formada per 15 vaixells d’arrossegament, 7 teranyines d’encerclament i una 20ena d’embarcacions d’arts menors i sonseres. El Patró Major de la Confraria de Pescadors també ha avançat que ja s’ha tirat endavant un ERO temporal, i s’ha demanat al Ministeri que els exclogui com a sector de primera necessitat davant la impossibilitat de poder feinejar amb prou garanties.

Aturada de l’activitat en d’altres contraries d’arreu de Catalunya

Arreu de Catalunya la crisi sanitària pel coronavirus manté pràcticament aturada tota la flota. Les confraries de Barcelona i Tarragona ja estan tancades. Per la seva banda, les d’Arenys de Mar, Roses, L’Escala, Cambrils, les Terres de l’Ebre, Palamós i Sant Feliu de Guíxols treballen a mig gas o estan a mig camí de prendre la mateixa decisió que a Blanes.

Un altre factor condicionant per prendre la decisió ha estat el tancament de l’activitat a restaurants i bars per la COVID-19, que ha impactat molt negativament al sector pesquer al haver caigut els preus en picat. Tampoc ha contribuït a aixecar els ànims els canvis d’hàbits dels consumidors, que s’han decantat per productes més fàcils i més ràpids.