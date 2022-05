El confinament va augmentar el consum de cigarretes

El consumo de cigarrillos aumentó durante el confinamiento en España. Es una de las principales conclusiones del estudio “Cambios en el consumo de nicotina durante el confinamiento por Covid19 en España”, dirigido por Víctor José Villanueva Blasco, que es docente de la facultad de ciencias de la salud de la universidad internacional de Valencia, quien nos explica que: “De hecho el consumo de cigarrillos en términos generales no aumentó en población general, aumentó en determinados sectores con determinadas características que tienen que ver con el género, con edd y con aspectos de convivencia y de situación de empleo. La sensación que se tenía durante la pandemia es que aumentaba el riesgo de consumo de tabaco, alcohol, cannabis... Uno de los colectivos en los que ha aumentado el consumo de tabaco es en el sector sanitario, en segmentos como el de enfermería y psicología, que son los colectivos donde más ha aumentado este consumo. No hay una explicación concreta, por que no hemos analizado más variables, pero los datos nos dicen esto, y es fácil de entender que en los hospitales ha recaído una gran presión sobre el colectivo de enfermeros y también psicólogos, que han tenido que afrontar muchos miedos y preocupaciones que ha tenido la población durante esta pandemia. Son dos colectivos que se han visto con un stress muy alto. Lo que lleva a una persona a fumar, si hablamos de los más jóvenes, puede ser el interés por explorar, pero cuando hablamos de personas más adultas, hablamos ya de una adicción. Hoy se tiene mucha información sobre qué es saludable y qué no lo es, pero la información no es suficiente, hace falta algo más. Un elemento clave sería luchar contra las estrategias que tiene la industria del tabaco para manipular la información, para generar mensajes atractivos para los nuevos consumidores.