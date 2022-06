Ja coneixem el "millor pa de Catalunya" d'enguany

Ben segur que un dels grans plaers de la vida és passar al costat d'un forn i olorar el flaire de pa acabat de fer. Doncs avui parlem de pa... Però no de qualsevol, sinó del millor pa de Catalunya. I per fer-ho, hem d'anar a Lleida a visitar PaPanBread, que ha estat el forn guanyador de la Llesca d'Or de 2022. En Roger Canela, qui ha rebut el premi, ens explica que "va haver-hi unes semifinals a l'estació del Nord prèvies a la decisió final. Sempre és una sorpresa un premi així. Nosaltres sempre volem treballar a fons i això és premi a la delicadesa. A l'hora de fer un pa, hem de preparar una massa mare elaborada, que es cuini en un forn de pedra i que disposi d'un procés de fermentació llarg perquè tingui un gust característic, d'unes 36 hores. Així és com el jurat ha decidit que és el millor pa de Catalunya. Em llevo a dos quarts de cinc del matí i és un horari bastant bo. Abans em llevava abans, però per sort els processos cada cop són més àgils gràcies als avenços tecnològics de la maquinària. Volem fer un producte diferencial respecte al qual proposa la resrta de la indústria. Volem prémer la tecla adient, i aquesta és que a més de diferencial, agradi al client. Respecte al pa de menys qualitat, al final són processos. I ha d'haver-hi pa d'una qualitat i el nostre, que afecta el cos de diferent manera. La digestió és diferent, els nivells de gluten utilitzats a la producció... Al client que compra pa li diria que es fixi en el color de pa, la intensitat de color. El color rogenc d'aquest, que s'observi una bombolleta i que tingui molta crosta són alguns dels símptomes que ens informen que el pa que ens mengem és de bona qualitat".