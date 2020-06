La conca d'Òdena és un dels territoris més afectats per les conseqüencies de la pandèmia

La cooperació subscrita entre les administracions públiques té l’objectiu de dur a terme un conjunt de sis projectes estratègics. Entre aquests destaca l’execució de la primera fase de la Via Blava de l’Anoia, en concret en el tram que afecta al riu Anoia i que afecta als municipis de Jorba, Santa Margarida de Montbui, Igualada, Vilanova del Camí i La Pobla de Claramunt.

Cal recordar que, aquest, és un projecte de recuperació de les lleres del riu Llobregat, Anoia i Cardener, una de les àrees més dinàmiques d’Europa, amb un urbanisme de gran complexitat i que aplega 65 municipis. A més, per la dimensió del projecte, és una actuació inèdita al sud d’Europa.

El segon projecte previst a l’acord té per objectiu la millora i la connectivitat del Parc Fluvial - Riera d’Òdena. En aquest cas, les obres estan previstes en dues fases, amb un termini d’execució de quatre mesos cadascuna, i un pressupost total previst de més de 900.000 €, finançats, previsiblement en tota la seva totalitat, per la Diputació.

D’altra banda, l’Ajuntament d’Igualada i la Universitat de Lleida treballa per finalitzar, l’any 2022, el nou “Campus de Ciències de la Salut”, que integrarà l’actual Centre d’Innovació per a la Simulació en Salut 4DHealth i que representa una aposta estratègica per consolidar la ciutat d’Igualada com a pol universitari. La construcció d’aquest nou campus compta amb un pressupost d’uns sis milions d’euros, dels quals la Diputació es compromet a assumir-ne una tercera part, i es farà en el solar ocupat fins fa poc per l’antic Hospital d’Igualada.

Amb la signatura, aquest dimecres, de l’acord també es preveu la construcció del centre de promoció, atenció i acollida turística a l’edifici de Cal Maco, que permetrà acollir als alberguistes que hi passaran camí de Manresa en el marc de l’Any Ignasià, que se celebrarà el 2022. El cost del projecte bàsic i executiu és d’1,7 milions d’euros, dels quals es preveu que 450.000 siguin aportats per la Diputació, i les obres estan planejades per començar aquest mateix any.

El cinquè projecte té per objectiu la transformació i la sostenibilitat econòmica de la comarca, amb la creació al Campus Motor Anoia d’un laboratori que converteixi la comarca en un banc de prova per fer extensibles aquestes noves tecnologies als ciutadans. Impulsat pel Consell Comarcal de l’Anoia, el projecte forma part del programa de Fons FEDER Catalunya 2014-2020, pendent de resolució per la Generalitat, i preveu comptar amb una aportació de 400.000 € per part de la Diputació.

L’acord presentat aquest matí també aposta pel projecte “Terra de Castells”, amb la finalitat de conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència de recursos. Aquest projecte comptarà amb una despesa d’1,15 milions d’euros, dels quals està previst que la corporació n’aporti 290.000 euros.

Finalment, el setè projecte és per donar suport al comerç de la Conca d’Òdena, greument afectats pel tancament perimetral com a conseqüència del Coronavirus, mitjançant un conjunt de diverses campanyes i accions per estimular al màxim el consum de proximitat. Es preveu que l’aportació de la Diputació, en aquest àmbit, sigui de mig milió d’euros.

El protocol d’acord ha estat signat per la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín; el president de la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena i alcalde d’Igualada, Marc Castells; i, els alcaldes de Castellolí, Joan Serra; de Jorba, David Sànchez; de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabras; d’Òdena, Maria Sayavera; de Santa Margarida de Montbui, Jesús Miguel Juárez; i de Vilanova del Camí, Noemí Trucharte.

100 milions d’euros a tota la província

A més dels projectes previstos presentats, els municipis de la Conca d’Òdena rebran també el suport del Pla de Xoc presentat recentment, que destina amb caràcter immediat 100 milions d’euros per a la reactivació social i econòmica de la província.

Dins d’aquest Pla de Xoc, la corporació ja ha aprovat el programa “Cap municipi enrere”, a través del qual els municipis de la Conca d’Òdena rebran 269.425,33 euros per fer front a la COVID-19. A més, també s’inclouen diversos programes de suport social, educatiu, cultural i esportiu per a la reactivació social dels municipis més afectats per la crisi sanitària, amb atenció especial als col·lectius socials més vulnerables.