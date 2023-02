Compte enrere per a una de les festes més alegres de l'any.

Les dates varien cada any, igual que la Quaresma o la Setmana Santa. Carnestoltes comença set setmanes després de la primera lluna plena d'hivern. Per tant, les dates de la celebració d'aquest any seran del dijous 16 al dimecres 22 de febrer. Dijous Gras, o Llarder, dona el tret de sortida, i el Dimecres de Cendra serà l'últim dia.

Un dels més emblemàtics arreu de Catalunya és el Carnaval de Sitges, que aquest any hi donarà el tret de sortida amb un gran concurs de drag-queens. Es farà el 12 de febrer i hi participaran catorze aspirants i més de 600 ballarins en un espectacle que es farà a la platja de la Fragata.

Amb el Dijous Gras començen els actes tradicionals, que aquest any estrenarà un nou format d'Arribo. De fet, i per primera vegada, hi haurà un espectacle conjunt entre el Carnestoltes i la Reina del Carnaval. Pel que fa a les rues multitudinàries de la Disbauxa i l'Extermini, mantindran bona part del recorregut a la façana marítima, però aquest any retornaran al Cap de la Vila.

La ciutat es prepara, un any més, per rebre la reina Belluga. Enguany Sa Majestat torna al carrer en un Arribo ideat per la companyia Ponten Pie. L'acte es farà al Palau de la Virreina i comptarà amb els ambaixadors dels districtes, els gegants del Carnaval i molts més personatges, a més de l'esperada Taronjada. La festa començarà el Dijous Gras amb diverses activitats entre Arribos, degustacions de coca de llardons i concursos de truites.

Al llarg del cap de setmana, tornarà a comptar amb les flamants rues de Carnaval pels barris de la ciutat. Les diverses propostes ompliran els casals de barri, els centres cívics i les Cases de la Festa amb concerts, concursos de disfresses, exposicions, balls de màscares i tallers per disfressar-se. Tot s'acabarà el Dimecres de Cendra, quan enterrarem la sardina a les diverses rues mortuòries que es faran a la ciutat. Entre brams, plors i lamentacions, s'acomiadaran a Ses Majestats el Rei i la Reina del Carnaval per donar la benvinguda a la Quaresma.

Carnaval a Vilanova i la Geltrú

Vilanova es vesteix de gala el dissabte previ al Dijous Gras. El 12 de febrer a la nit hi haurà un primer tast del Carnaval: el ball de mantons. Ja fa dies que les vilanovines han tret el mantó de Manila. El Dijous Gras a la nit, centenars de persones es reuneixen en una plaça amb galledes plenes de merenga per empastifar-se de dalt a baix. Abans, per sopar, els vilanovins degusten les memorables xatonades, un altre clàssic de la festa.

L'arribada de Sa Majestat el Rei Carnestoltes a Vilanova és el divendres. Les ganes de festa són presents en tots els components de l'Arrivo (a Vilanova ho escriuen amb v) que acaba sempre a la plaça de la Vila amb el Sermó del Carnestoltes. L’Arrivo significa l’inici del no parar. A la nit, el Ball de l’Arrivo allarga la festa per a tothom que ho vulgui. Hi ha activitats organitzades cada dia fins al Dimecres de Cendra, que es fa l'enterrament de la Sardina.

Carnaval de Terra Endins, a Torelló

La festa de Carnestoltes de Torelló, coneguda popularment com el Carnaval de Terra Endins, és un dels esdeveniments més esbojarrats i populars de Catalunya. Durant una setmana, el municipi s'omple de visitants i veïns per acompanyar els protagonistes de la festa en una celebració sense límits.

El ritual del Pullassu, una cercavila lúdica, sexual i festiva amb tots els personatges de la festa, dona el tret de sortida al Carnaval des de fa 25 anys i se celebra el Dijous Gras. La nit de Senyoretes i Homenots, en què homes i dones s'intercanvien el vestuari per sortir de festa, o la gran desfilada de Carnaval, són dos dels actes destacats més de la festa, que acaba amb l'enterrament de la sardina, el funeral del rei Carnestoltes l'últim dia del Carnaval, el Dimecres de Cendra.

Carnestoltes a Tarragona

El Carnaval de Tarragona destaca per l'espectacularitat de les seves rues, especialment la de l’Artesania, que es fa el dissabte de Carnaval. Més de 3.000 comparses s’esforcen durant tot l’any perquè la ciutat gaudeixi d’aquest esdeveniment únic. Destaquen també la Rua de Lluïment del diumenge de Carnaval, on participen les 15 entitats guanyadores de l’any anterior, i l’espectacular Gala de la Disfressa d’Or, on les comparses exhibeixen creacions màgiques i increïbles, que fan embogir el públic assistent.

Carnaval a Lleida

Com en altres manifestacions populars, el Carnaval de la ciutat de Lleida és una expressió de la força associativa i del compromís dels lleidatans amb totes i cadascuna de les cites del calendari festiu. Les entitats i la ciutadania donen vida, contingut, sentit artístic i ànima als actes més tradicionals del Carnaval de Lleida: l’arribada del Rei Carnestoltes, la Tupinada Popular, la rua del Centre Històric, la Marató de l’Ou, la Gran Rua, la Cursa de Llits i l’enterrament de la Sardina, entre d'altres.

La Gran Rua serà el dissabte 18 de febrer, a partir de les 18 h, amb un recorregut que començarà als Camps Elisis i passarà pels carrers Santa Cecília, avinguda de les Garrigues, rambla Ferran i de retorn a l'avinguda de les Garrigues fins a finalitzar al carrer Santa Cecília.

Carnaval a Platja d'Aro

De l'11 al 22 de febrer del 2023 tindrà lloc el Carnaval de Platja d'Aro, possiblement el més famós de tota la Costa Brava. El més espectacular és la Comparsa, que compta amb la participació de més de 4.000 figurants que desfilen sota la mirada dels espectadors al ritme de bandes musicals procedents de la resta de Catalunya i Europa. Les activitats més destacades són la Gran Rua de Carrosses i Comparses el dissabte 18 de febrer.

També hi haurà Sopar de Colles de Carnaval, Desfilada i Xocolatada Infantil, Presentació del Rei i de la Reina del Carnaval, Diada de Dijous Gras, Pregó del Rei i de la Reina... i, com a colofó final, l'esperat enterrament de la sardina Dimecres de Cendra.

El carnaval de la Costa Brava Sud

Els ajuntaments de Blanes, Lloret i Tossa de Mar (Selva) ja han posat data a la celebració del Carnaval de la Costa Brava Sud, després de dos anys marcats per la pandèmia. Serà del 17 al 4 de març del 2023. Els consistoris ja han contactat amb les diferents colles que van participar en l'edició del 2020 perquè puguin començar a preparar les seves carrosses. El carnaval celebrarà la seva desena edició i torna amb força després que quedés limitat per les restriccions sanitàries.

La celebració començarà a Lloret i s'allargarà fins al 4 de març, amb Tossa de Mar com a escenari tancant la gran rua a les tres poblacions. El Carnaval de la Costa Brava Sud es va crear l'any 2012 per promocionar de manera conjunta el cicle festiu a les tres viles marineres, i coordinar un dels seus atractius centrals i més multitudinari.