Nova campanya de "phishing" relacionada amb els ERTE

Com tots els dijous, Imma Viudes, portaveu de sindicat SAP-FEPOL de mossos d'*esquadra, ens explica, en La Linterna Catalunya, l'actualitat policial de la setmana,

Imma explica que "Una campanya de phishing està tractant des de l'agost estafar als milions de persones que poden estar esperant ingressos de les prestacions per ERTEs per part de la Tresoreria de la Seguretat Social."

Tal com adverteix un usuari en un enregistrament de vídeo que circula per xarxes socials, aquests correus informen els receptors del pagament per part de l'Administració Pública. L'email suplanta la identitat de la Seguretat Social i convida a prémer en un enllaç per a percebre la quantitat de la qual s'informa en el missatge.

Els usuaris que estiguin esperant aquests pagaments poden veure's temptats a prémer en l'enllaç, ja que tant l'aparença del missatge com la url de destí semblen oficials (aquesta última gràcies a l'ús d'un anonimitzador). Només si se situa el ratolí per damunt, s'apreciarà que aquesta url és falsa, i que realment redirigeix a una web d'Itàlia.

Si finalment s'opta per accedir a la pàgina falsa en la qual s'explica què s'ha de fer per a rebre l'ingrés, s'observa com els ciberdelincuents ofereixen diverses opcions de cobrament mitjançant targeta, la qual cosa sí que pot encendre les alarmes de l'usuari, ja que aquest mètode de pagament no s'utilitza perquè ens realitzin ingressos.

Si introduïm les dades de la nostra targeta, haurem estat víctimes d'una estafa. Així que molta cura.

"Són molts els intents d'estafa que, de manera recurrent, es realitzen pel mètode de phising en nom de la Seguretat Social", ens explica l'Imma Viudes.