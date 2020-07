Compran una còpia de Súper Mario Bros per a NES per 114.000 dòlars

Eduard Porta és expert en comunicació i tecnologia mòbil. Cada dimarts ens apropa a La Linterna Catalunya les novetats tecnològiques de la setmana.

La GSM Alliance assegura que el Mobile World Congress se celebrarà al març de 2021 "o en un altre moment de l'any"

la GSMA, organització responsable de l'esdeveniment Mobile World Congress, ha assegurat que la fira de telefonia mòbil més gran del món tornarà l'any que ve. La data encara no és oficial, però la intenció és que el *MWC 2021 tingui lloc en la primera setmana de març, i si no és possible, "en l'un o l'altre moment de l'any".

Qualcomm llança el Snapdragon 865+, un chipset de gamma alta potenciat per a jocs

Qualcomm ha anunciat el chipset Snapdragon 865+, una revisió de meitat de cicle específicament dissenyada per a satisfer les necessitats de rendiment dels proxims telèfons gaming. Es tracta d'un chipset amb diversos aspectes notables, el primer d'ells, per superar els 3 GHz.

Una còpia de Super Mario Bros. per a NES es converteix en el joc més car de la història en vendre's per 114.000 dòlars

Aquesta còpia en concret té una classificació de 9,4 sobre 10 i això significa que es troba en condicions gairebé perfectes, segellat i amb el seu embalatge original intacte, 35 anys després del seu llançament és molt difícil trobar una en tan bones condicions.

El comprador d'aquesta còpia de Super Mario Bros. desitja romandre en l'anonimat sol ha revelat que el preu de 114.000 dòlars es va aconseguir després de 29 licitacions.

Llec presenta el set de construcció Llec Nintendo Entertainment System, disponible l'1 d'agost per 229,99 euros

La col·laboració entre Llec i Nintendo fa un nou pas amb l'anunci de Llec Nintendo Entertainment System (NES), un nou set destinat als adults que permet construir amb maons una consola NES “mecànicament funcional” al costat d'un televisor estil dels anys 80. El set es posarà a la venda l'1 d'agost de 2020 de manera exclusiva en les Llego Stores i Lego.com per 229,99 euros.