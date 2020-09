Compartir vivències beneficia la salut mental d'infants i joves en la tornada a l'escola

Prop d'un milió i mig d'infants i joves a Catalunya, i uns vuit milions a tot l'Estat espanyol, s'han matriculat d'educació infantil, primària o secundària presencials el curs 2020-2021, que passarà a la història per les restriccions, els debats i els nervis amb motiu de la pandèmia de la COVID-19.

Malgrat els grups bombolla, la distància social, el gel hidroalcohòlic i la mascareta, els beneficis principals que té trepitjar les aules per a la salut mental dels estudiants són relacionar-se amb els companys i companyes i obrir-se a compartir les experiències i les emocions que han viscut durant els darrers sis mesos. Així ho explica, a La Linterna Catalunya, Amalia Gordóvil, psicòloga familiar del Centre GRAT i professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC.

L'experta subratlla, també, els aspectes positius i les «sorpreses agradables» que el confinament ha implicat en moltes llars. «Hi ha infants que han enfortit vincles amb les mares i els pares, molts dels quals han conegut més bé els seus fills. Força adolescents ens expliquen que hi ha hagut més comunicació i menys conflicte, en bona part perquè era evident que no podien sortir. Penso que han patit més els pares, sobretot els dels infants més petits, perquè han anat de bòlit», diu. Amb tot, Gordóvil matisa que algunes situacions complicades, com ara la mort d'un familiar o la pèrdua de la feina d'un dels progenitors, comporten més estrès per a infants i joves, tot i que «dependrà de com ho hagin afrontat els pares, que són els seus models de gestió emocional».

La retrobada amb els companys, aspecte clau

En qualsevol cas, amb l'inici del curs 2020-2021, les escoles i els instituts aporten, més que mai, el benefici de la socialització. Per als nens i nenes d'educació infantil i primària, detalla la professora de la UOC, anar a l'escola és una gran manera d'entrenar habilitats socials: «Un cop tenen un vincle estable amb les figures parentals, hi ha un procés important, que és que estableixin vincles amb altres persones. A l'escola tenen l'oportunitat de vincular-se tant amb un altre referent adult —el docent— com amb els infants de la seva edat, cosa que implica un gran benefici des del punt de vista emocional. Durant tota l'educació primària fan assajos socials, aprenen a gestionar conflictes, a defensar el seu punt de vista, a cedir, a construir un criteri propi». A més, passar estones separats dels pares i mares fomenta l'autonomia dels infants, afegeix l'experta.

Pel que fa als adolescents, «el grup d'iguals, d'amics, encara és més important», ressalta Gordóvil, ja que «és on troben un nucli per anar construint la pròpia identitat, per tenir referents diferents dels pares, que és el que busquen». En aquest sentit, diu, durant els mesos de confinament «els ha salvat la tecnologia, però trobar-se presencialment és molt beneficiós: tinguem en compte que la comunicació no verbal representa el 93 % de la comunicació».

Amb tot, és evident que el contacte físic s'ha reduït. Això no es pot substituir, i és saludable viure-ho des de l'esperança de saber que no serà per sempre, explica la psicòloga.

Per a Gordóvil, que es mostra optimista, els mesos de confinament no han estat, en general, un període prou llarg per generar efectes psicològics perjudicials, i han servit per «entrenar la frustració». Igualment, els possibles períodes de quarantena o confinament que vindran seran transitoris, de manera que podem confiar que infants i adolescents s'hi adaptaran.