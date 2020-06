¿Cómo hay que actuar ante un caso de trastorno de conducta alimentaria?

Más de 28.000 jóvenes en Cataluña sufren este trastorno que puede ocasionar graves consecuencias a nivel psicológico y físico de las personas que lo sufren, y sus familias.



En el Día Mundial de la lucha de las TCA, varios recursos asistenciales, junto con pacientes y profesionales, se han unido para levantar la voz una vez más y compartir experiencias personales de personas afectadas y sus familias, para dar visibilidad a esta problemática.



Entre el 4 y 6% de los jóvenes de entre 10 y 25 años, sufre un Trastorno Alimentario. 9 de cada 10 afectados son chicas.

Los expertos aseguran que una detección temprana ayuda a un buen diagnóstico. “En efecto, se tiene quepedir ayudar y estar atentos a las señales que pueden estar dándonos nuestros hijos o amigos, y familiares. No posponer la demanda de ayuda es importante para obtener un diagnóstico precoz y evitar la cronicidad” afirma Miriam Sánchez, psicóloga clínica, experta en TCA del grupo Ita.



“Si me estoy curando, por qué lo estoy pasando mal? Esto, al principio es así. La manera es tener mucha fuerza de voluntad, aguantar, hacer caso a los profesionales, apoyarse en los compañeros que también están en tratamiento, y ayudarse entre todos. Poco a poco esta sensación horrible se hace más soportable y empiezas a tratar los temas de verdad que son los emocionales, sociales y familiares, y vas alejándote de la enfermedad” afirma Mari Carmen, paciente de ABB Sevilla grupo Ita.



En el marco de este día, varias unidades han querido sumar su granito de arena, organizando actividades y creando canciones, escritos... explicando su historia. Con el hashtag #ComparteTuHistoria diferentes organizaciones, recursos asistenciales, profesionales y afectados por

TCA han compartido a través de las redes sociales sus historias y vivencias personales.

¿Qué hay que hacer si se detecta un CTA?

"En el caso de sospechar que uno de nuestros hijos o hijas ha caido en un CTA, lo primero es intentar hablar con ellos, eso no siempre es fácil así que contactar con un profesional para que nos de pautas es esencial, tan esencial como la detección precoz. A veces hay una tendencia a restarle importancia u ocultar el problema y con esto, no solo se agrava, si no que se cronifica" afirma Montserrat Guarda, coordinadora clínica y especialista en CTA del grupo Ita.



Clicando aquí, podréis ver y escuchar la canción que han creado las pacientes de la Unidad de Hospital de Día de ABB Málaga, y también, la canción de las pacientes del centro de Hospitalización 24h de la Unidad Infanto-juvenil, de Ita Argentona TCA.