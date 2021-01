¿Cómo altera el retraso en la entrega de las dosis el plan de vacunación?

La Unión Europea bloqueará las exportaciones de vacunas al resto del mundo si recibe menos de las pactadas con las farmacéuticas en los contratos de compra anticipada.

A raíz de la disputa con AstraZeneca, la Comisión Europea aprobará viernes un nuevo mecanismo para vigilar el número de dosis que se exportan desde países europeos. "Se podrá intervenir un envío si vemos inconsistencias con el número de dosis que se tendrían que quedar en la UE", apuntan fuentes comunitarias.

Las exportaciones de vacunas por "motivos humanitarios" estarán exentas de la restricción que se aplicará a partir del viernes y que durará al menos hasta finales de marzo.

Desde la Comisión Europea niegan que sea una "prohibición de exportación" de vacunas y defienden que solo quieren "controlar" qué cantidades de cada compañía van a parar en otros países. También aseguran que la medida no va dirigida en contra de ninguno farmacéutica en particular, si bien el mecanismo se ha propuesto a raíz del conflicto con AstraZeneca por el retraso en las entregas.

"Si las dosis se entregan, no habrá problemas con la exportación", avisan fuentes comunitarias.

De entrada, la medida solo afectará las vacunas y no a las sustancias que la componen. Por cada envío, las farmacéuticas tendrán que comunicar a las autoridades aduaneras cuántas dosis exportan y en qué países. Estas darán luz verde o no a la exportación después de consultarlo con la Comisión Europea.

¿Cómo afecta este retraso a los planes de vacunación?

En La Linterna Cataluña hemos hablado con Daniel López-Acuña, epidemiólogo y exdirector de acción sanitaria en situaciones de crisis de la OMS "Para llegar a la meta de llegar al 70% de la población vacunada al final del verano hay que seguir un ritmo que no se lleva. Deberíamos haber recibido 5 millones de dosis y no han llegado. Tenemos menos de un tercio de las dosis necesarias" explica el experto y añade que "a este ritmo llegaríamos a ese objetivo en Navidades de este año".

López-Acuña afirma que "no solo hay que tener en cuenta las vacunas que ya están aprobadas si no incorporar las que vayan viniendo."

La polémica con las farmacéuticas está servida "es el momento de encontrar soluciones. La UE ya se ha posicionado de forma firme a este respecto. O que las farmacéuticas produzcan al ritmo que se comprometieron o que haya una alianza con otras farmacéuticas para producir esas vacunas en otros laboratorios."

¿Qué ocurre con las personas que esperan la segunda dosis?

El miedo de las personas a las que ya se administró la primera dosis es no llegar a tiempo para que la segunda sea efectiva "hay un margen entre la primera y la segunda administración de entre 21 a 40 días aproximadamente. Hay un cierto margen pero no infinito. Este margen marca la efectividad total de la vacuna" explica el epidemiólogo "no hacerlo así nos haría perder la efectividad y perder la primera dosis".

Daniel López-Acuña cree que "el hecho de que haya escasez de vacunas es parte de un compromiso de producción de las farmacéuticas y la especulación" explica y añade que "países como Reino Unido o Israel están pagan precios superiores y esto genera esa especulación. Así que hace falta negociación y presión por parte de la UE para obligar a las farmacéuticas a cumplir sus compromisos" Concluye el exdirector de acción sanitaria en situaciones de crisis de la OMS.