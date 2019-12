Com cada dimarts, el nostre expert en tecnologia Edu Porta ens comenta les novetats de la setmana.

-La Comissió Europea assigna 400 milions d'euros a Espanya per a desplegar xarxes de fibra de 300 Mbps

400 milions d'euros perquè Espanya desplegui xarxes de banda ampla de 300 Mbps ampliables a 1 Gbps. L'objectiu d'aquests fons públics és abordar els dèficits de connectivitat del país, La iniciativa s'executarà entre 2020 i 2022.

-Qualcomm presenta el Snapdragon XR2, el primer amb 5G per a dispositius de realitat virtual i augmentada

El nou Snapdragon XR2 té la capacitat d'oferir una resolució de fins a 3K a 90 fotogrames per segon per ull, així com compatibilitat per a vídeos de 360 graus a 8K i 60 fotogrames per segon. L'objectiu d'aquest desplegament és lliurar una visió per ordinador i reconstrucció en 3D més exacta.

-Huawei llança una placa basi per a ordinadors de sobretaula amb processador ARM a 7 nm

La D920S10 és una placa basi d'ordinador, i és un model concretament dissenyat per a treballar amb un processador ARM a 7 nm d'alt rendiment. Segons Huawei, la placa D920S10 ha estat creada per a treballar amb Linux

-Plex posa en marxa el seu propi servei gratuït de sèries i pel·lícules en streaming

Plex ha anunciat que tots els usuaris de la seva aplicació ja poden accedir a un nou servei en streaming gratuït donat suport amb publicitat que ofereix un catàleg de sèries, pel·lícules i documentals

-Capcom anuncia el remake de Resident Evil 3, disponible el 3 d'abril de 2020

Durant la transmissió de l'últim State of Play de Sony s'ha anunciat l'esperat Remake del Resident Evil 3 estarà disponible el 3 d'abril de 2020 per a PlayStation 4, Xbox One i Windows PC (Steam). A més, inclourà el multijugador asimètric Resident Evil Resistance.