Comienza la campaña para prevenir un nuevo peligro para la salud: el mosquito tigre

El mosquito tigre pone huevos en cualquier lugar de pequeñas dimensiones susceptible de quedar inundado y que contenga agua durante unos cuántos días. En consecuencia, el control preventivo puede conseguirse eliminando los lugares de agua donde crecen. Y, aquí, es muy importante contar con la colaboración ciudadana.

Con el objetivo de sensibilizar la ciudadanía y minimizar los riesgos derivados de la presencia del mosquito tigre, el Servicio de Salud Pública de la Diputación de Barcelona ha puesto a disposición de los ayuntamientos diversos materiales como por ejemplo un video (con una versión larga y una versión corta) y un cartel, con el eslogan "Al mosquito tigre, ni una gota de agua".

También se ha editado el cuento “A la caza del mosquito rayado”, en formato PDF, con el objetivo de dar a conocer el mosquito tigre y fomentar el civismo y un cambio de comportamiento de los niños y sus familias respecto a la lucha contra el mismo.

Todos los materiales están a disposición de los ayuntamientos y la ciudadanía a través de la página web de la diputación de Barcelona.

El mosquito tigre

El mosquito tigre es originario del sudeste asiático y se detectó en Cataluña por primera vez el verano de 2004. Se lo reconoce por las rayas blancas en la cabeza, el cuerpo y las patas. El mosquito adulto mide entre 2 mm y 10 mm.

Los huevos y las larvas viven en pequeñas balsas de agua estancada, en áreas exteriores próximas a la presencia humana. Por eso, la medida más eficaz para evitar la proliferación es eliminar los lugares con agua donde crecen.

¿Los mosquitos pueden contagiar el coronavirus?

La respuesta es no. "los mosquitos, tanto el tigre como el autóctono, no contagian el coronavirus" nos explica Manel Herrer, técnico de sanidad ambiental de la diputación de Barcelona, "se sabe que otras enfermedades sí, como el zika o el dengue, pero no la Covid-19. La OMS ha publicado una infografía explicándolo. Así que lo más importante es no dejar ni una sola gota de agua al mosquito tigre" concluye el técnico.