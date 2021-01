El comerç torna a protestar per les noves restriccions

Les patronals de la restauració i el comerç han portat carbó als consellers de la Generalitat com a mostra del "rebuig frontal" a les noves restriccions, en vigor a partir d'aquest dijous.

L'acte simbòlic ha començat a dos quarts d'onze de a la Plaça Sant Jaume. Representants del Gremi de Restauració de Barcelona, Barcelona Oberta i la Fundació Barcelona Comerç han deixat diversos sacs de carbó a les portes de l'oficina de registre al carrer de Sant Honorat i han entregat una carta signada pels "Reis Mags" on denuncien la situació actual.

"Cada any visitem Catalunya per aquestes dates i feia dècades que no trobàvem tantes famílies preocupades, tants emprenedors arruïnats, tants negocis a la vora del precipici", sostenen a la carta.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Núria Paricio, directora general de Barcelona Oberta "el comerç i la restauració no són els causants dels contagis per coronavirus i ha reivindicat la seguretat dels seus locals amb protocols establerts inclús abans de l'inici de la pandèmia. No pot ser que una altra vegada tornem a ser els culpables i es torni a estigmatitzar la restauració i el comerç perquè estan fent la feina ben feta", ha afegit Paricio.

"La crisi econòmica "costarà molt de superar" i que moltes empreses hauran de tancar definitivament i els seus treballadors perdran la feina. Encara no sabem quantes empreses hauran de tancar però seran moltes. Plou ja sobre mullat"

La directora general de Barcelona Oberta reclama "mesures reals de compensació al sector com la condonació dels crèdits ICO o una injecció econòmica a milers i milers de petites i mitjanes empreses abocades al tancament". "Entenem que la pandèmia té conseqüències sanitàries important però no ho podem fer recaure sobre sectors tan importants i tan clau com la restauració i el comerç." Conclou.