Comencen els treballs de buidat del pantà de Vallvidrera per al control d'espècies invasores

El pantà de Vallvidera es va contruir a l'any 1863 per abastir d'aigua a Sarrià. L'aigua es subninistrava al poble de Sarrià a través d'un túnel que després va funcionar com a atracció turística.

L'any 2003 es va recuperar el pantà per conservar la població de granotes i amfibis de Collserola

El pantà es va començar a buidar ahir dilluns 15 de juny dins del pla d’eradicació de l'espècie Paramisgurnus dabryanus, un peix invasor que, segons indica el Govern, provoca greus alteracions en l’ecosistema.

La detecció d’aquesta espècie en el pantà es remunta a finals de 2018, arran d’una actuació de pesca elèctrica d’eliminació d’espècies al·lòctones invasores.

Els perills derivats d’aquesta espècie, per la seva potencialitat d’alterar l’ecosistema i d’introduir paràsits a les comunitats autòctones d’aigua dolça, juntament amb la detecció sistemàtica d’altres espècies invasores en aquest punt, han portat a les administracions competents a consensuar el pla de buidatge i un de vigilància per evitar nous comportaments incívics.

El pla implicarà el buidatge del pantà durant prou temps com per assecar els llots que hi ha, un termini que es calcula en entre dos i tres mesos, depenent de les condicions meteorològiques. Durant aquest període, estan previstes dues actuacions de pesca elèctrica que portaran a terme entitats especialitzades, l’Associació Galanthus Natura i l’empresa Sorelló, Estudis al Medi Aquàtic.

"conforme a les espècies autòctones les portarem a una instal.lació de recuperació de la fauna i si trobem cap toruga autòctona també," afirma Francesc llimona, biòleg del parc natural de Collserola.

El buidatge podrà anar acompanyat d’una retirada o el llaurat dels fangs per eliminar al màxim el Paramisgurnus dabryanus, ja que aquesta espècie es pot endinsar pel fang per evitar la dessecació i sobreviure a altes temperatures. En paral·lel, es realitzarà un seguiment de la possible presència de l’espècie en masses d’aigua aïllades i s’estudiarà la manera més adient d’actuar-hi, si s’escau.

Pel que fa al pla de vigilància, busca la detecció ràpida de nous alliberaments al medi natural, denúncies als infractors, dissuasió activa i passiva i inclou una campanya de comunicació i sensibilització sobre la problemàtica de les espècies invasores, incidint, sobretot, en aquelles que es relacionen amb l’aquariofília.

El Govern recorda que l’alliberament d’espècies exòtiques en un espai natural constitueix un delicte ecològic. El fet es considera més greu si es tracta d’un espai natural protegit com és el cas de Parc Natural de Collserola, inclòs a la Xarxa Natural 2000.