Començar de zero: Així és la Llei de la Segona Oportunitat

El passat dimecres va començar a Barcelona el congrés europeu sobre la segona oportunitat, la llei que permet començar de zero a les persones insolvents i amb deutes. A través d'un pacte amb els bancs s'arriba a un acord per retornar els diners en 10 anys, o fins i tot es pot arribar a cancel.lar el deute. En parlem amb Miguel Ángel Salazar que és membre del grupo de la segona oportunitat del col.legi de l'Advocacia de Barcelona, que ens explica com està funcionant el congrés: “Està funcionant molt bé, la gent té molt interés en aquesta normativa, tenim uns 1.700 inscrits entre presencial i online. Estem parlant fins i tot de com afecta això a la salut de les persones. Com es poden tenir eines que ens puguin ajudar a prevenir situacions d'insolvència. Hi ha molta gent que necessita aquesta segona oportunitat. Hi ha gent que encara arrossega deutes de la crisi del 2010. Molta gent que s'ha quedat sense vivenda i encara ha de pagar deutes. Aquesta llegi està vigent des de l'any 2015, i a Catalunya s'han acollit a ella unes 11.000 persones. A tota Espanya 32.000 procediments. Són dades que encara queden lluny de la resta d'Europa. I són persones de tot tipus, no hi ha un perfil concret. Ningú estem lluny d'arribar a una situació de deutes que no poguem fer front. Situacions de malalties que arriben de cop i no pots generar els ingresos necessaris, activitats econòmiques fallides, autònoms i petites empreses que han caigut i que no poden fer front als deutes que han contragut”. Els requisits per accedir aquesta llei són, evidentment, tenir uns deutes que no es puguin afrontar. No es poden tenir deutes superiors a 5 milions d'euros. Un altre requisit important és la bona fe. No has de tenir cap delicte penal contra el patrimoni. Aquesta és una llei bastant nova i hi ha molta gent que no la coneix, molts deutors que no creuen que existeixi la possibilitat d'alliberar-se del deutes sempre que es compleixin certs requisits. Pero aquesta és una llei molt positiva i està tenint efectes reals sobre la gent.