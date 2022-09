Comença la venda de viatges de l'Imserso amb 816.029 places

El programa de turisme social de l’Imserso va posar ahir a la venda els primers viatges per a la temporada 2022-2023 en set comunitats autònomes, en una campanya que torna a la normalitat després de dos anys d’alteracions per culpa de la pandèmia. Així doncs, els residents acreditats preferents, aquells que compten amb una puntuació més alta en el barem del programa, de Catalunya, Andalusia, Cantàbria, el País Valencià, Extremadura, Madrid, Múrcia i Melilla van poder accedir a les ofertes i formalitzar les reserves. Per als no acreditats, avui s’obre el termini.





La resta de comunitats autònomes podran reservar les vacances a partir de demà. Com en el cas anterior, tindran prioritat els acreditats preferents.El programa d’aquest any ofereix un total de 816.029 places per viatjar entre l’octubre del 2022 i el maig del 2023, encara que des del ministeri d’Assumptes Socials i Agenda 2030 van assenyalar que si la demanda superés l’oferta inicial, hi ha marge per ampliar l’oferta. El programa social ofereix tres modalitats de viatge: costa peninsular, costa insular i turisme d’interior.

Els preus oscil·len aquest any entre els 115 euros en el cas de viatges de quatre dies a capitals de província als 405 euros en estades de deu dies a les illes Canàries. Aquestes tarifes inclouen habitació doble a compartir, pensió completa (mitja en cas de viatges a capitals de província) i transport. Segons assenyala el programa, els preus podran disminuir per a les persones que tinguin recursos econòmics iguals o inferiors a l’import de les pensions no contributives de jubilació i invalidesa de la Seguretat Social.

Les reserves dels paquets turístics poden realitzar-se de forma presencial a les agències de viatge o per via telemàtica a les pàgines web acreditades fins al final de la temporada, sempre que quedin places. Segons assenyalen dades de l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials, les sol·licituds d’aquest any han assolit els 2,6 milions d’acreditats. Al contrari, la problemàtica més gran ha estat la renúncia a participar-hi de nombrosos hotels, especialment a les zones de costa, que al·leguen que per culpa de la inflació no cobreixen els costos.