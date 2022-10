Comença la vacunació simultània de la grip i la covid per als majors de 60 anys

Arrenca aquest dilluns la vacunació simultània contra la grip i la dosi de record contra la covid per a les persones de més de 60 anys.

Els pacients amb problemes crònics i factors de risc i les persones amb el sistema immunitariafeblit també poden posar-se les dues vacunes en aquesta segona fase de vacunació amb la quarta dosi. La campanya de doble vacunació també va dirigida al personal sanitari, cuidadors i dones embarassades.

El Vicepresident de La Asociación Española de Vacunología, Fernando Moraga-Llop , recomana a aquest grup de població la doble punxada, perquè s'acosta el fred i cal tenir protecció per evitar una malaltia greu:"Són les mateixes persones les que poden rebre les dues vacunes. El temps és adequat per a les dues vacunes, que no interfereixen. La resposta immunitària que tens si te'n poses una i després l'altra o si et poses les dues és la mateixa."

Caldemanar cita a la pàgina web de Salut, a l'aplicació La Meva Salut o al centre d'atenció primària habitual.

El 25 de setembre es va començar a vacunar per la covid i la grip alhora les persones més grans de 80 anys

Els índexs de covid més baixos

Aquesta nova campanya de vacunació arriba quan la incidència de la pandèmiaregistra els índexs més baixos des que va arribar la covid. Les xifres de malalts ingressats a les UCI o de defuncions mai havien estat tan baixes com a començaments d'aquest mes. Però els experts demanen calma. Asseguren que els positius de covid comencen a pujar lleugerament, davant el que podria ser una nova onada.

L'inici de l'octubre a Catalunya ha estat el moment més tranquil de tota la pandèmia. S'ha registrat la mortalitat més baixa des que va començar: 10 defuncions la primera setmana, vuit de les quals, de persones més grans de 80 anys. Una xifra que queda lluny de l'inici de l'estiu, quan morien unes 200 persones per setmana. A lesUCI només hi ha 13 malalts ingressats per covid, mai n'hi havia hagut tan pocs a Catalunya.

Lleuger repunt de positius

Tot i això, els pacientshospitalitzatshan pujat lleugerament, fins als 440. Augmenta també el nombre de positius diagnosticats en centres d'atenció primària. Salut n'ha notificat 4.757, un miler més que en la setmana anterior.

Els experts recomanen no abaixar la guàrdia, perquè aquestes xifres podrien indicar que ens trobem a les portes d'una nova onada, tot i que preveuen que els casos siguin majoritàriament lleus.

El repunt de positius, generalitzat a tot Espanya, ha fet que el Ministeri de Sanitat no vegi apropiat retirar una de les últimes mesures encara en vigor: lamascareta al transport públic. Tot i la insistència que continuï sent obligatòria, cada cop es fa servir menys.