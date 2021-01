Com veu el sector de l'automòbil que es cobrin les recàrregues elèctriques?

Barcelona és el primer municipi en el qual deixa de ser gratuïta la recàrrega dels vehicles elèctrics. Sembla que en un context en el qual es vol alliberar de partícules l'aire barceloní no sigui la mesura més adequada.

El consistori de la ciutat comtal porta ja uns mesos aplicant mesures per a evitar l'accés al municipi als vehicles dièsel i gasolina més contaminants promovent així la compra de vehicles nous de combustibles fòssils o elèctrics.

La realitat és que el parc de vehicles elèctric suposa només l'1% del total i que la recàrrega deixi de ser gratuïta afectarà pocs usuaris encara que corre el risc de llastrar la seva compra.

Com veu el sector la situació?

A La Linterna Catalunya hem parlar amb Jaume Roura, president de fecavem, la patronal catalana de l'automoció "El cotxe elèctric és una peça important per a la donis carbonització de l'atmosfera. És veritat que el vehicle elèctric encara té moltes limitacions" ens explica Roura "l'autonomia, el preu, la falta de punts de càrrega dificulten la seva introducció en el mercat. Si a tot això li afegim el comportament de l'ajuntament de Barcelona cobrat ara, i sense avisar, les càrregues elèctriques estem davant un nou despropòsit"

El president de fecavem recorda que "l'ajuntament de Barcelona és el primer que desitjava l'electrificació del parc mòbil, el primer que vol una mobilitat verda i, per descomptat, amb aquestes mesures no ho aconseguirà" explica i afegeix que"aquesta mesura és posar bastons a les rodes al vehicle elèctric. El ciutadà que té disponibilitat econòmica per a adquirir un s'ho pensarà abans de fer-ho".

Val la pena comprar-se un vehicle elèctric?

Jaume Roura ens respón que "ara com ara, i ho he dit en diferents fòrums i és el meu consell a l'usuari, és apostar per la gasolina i el dièsel. Els vehicle actuals són tecnologies molt netes i per preu és el que ens surt a compte. El vehicle elèctric és una aposta de futur, una tecnologia encara més neta que anirà millorant dia a dia encara que avui qui vulgui uns d'aquests vehicles necessitarà totes les ajudes possibles perquè sali un 30% més car". conclou el president de la fecavem.

La fecavem, amb aquest cobrament de les recàrregues, es queixa, principalment, del cost per a la butxaca del ciutadà. Les vendes de vehicles elèctrics suposen només un 1%, o menys, de les vendes. Molt lluny del 10% que es pretén des dels òrgans de govern.