Com s'organitzaran els esplais i cases de colònies?

La Fundació Esplai Girona oferirà a tots els monitors que participin en casals d'estiu una "formació específica" que permetin garantir els protocols sanitaris de cara a aquest estiu. L'entitat gestiona diversos cursos del casal d'estiu que organitza l'Ajuntament de Girona.

Des de Joventut ja han anunciat que volen que els responsables dels casals rebin aquesta formació, però ells la faran a tota la plantilla de monitors. Per altra banda, la Fundació Esplai Girona també gestiona diverses cases de colònies de la demarcació i ha anunciat que és "insostenible" portar la gestió i fer previsions per la manca d'una normativa clara per aquest estiu.

Aquest divendres s'obren les preinscripcions als casals d'estiu que organitza l'Ajuntament de Girona.

Part dels grups que hi haurà d'aquest casal estan gestionats per la Fundació Esplai Girona. Davant de la incorporació de noves mesures de seguretat per evitar la propagació del coronavirus han anunciat que oferiran una "formació específica" a tots els monitors que hi treballin.

Des de Joventut s'ha demanat que els responsables dels cursos rebin aquesta formació sobre les mesures de seguretat que caldrà complir, però l'entitat ha optat per obrir el curs a tota la plantilla i, d'aquesta manera, assegurar que tothom coneix al màxim la normativa.

La coordinadora de l'entitat ha recordat que els monitors "no coneixen les escoles" on hauran de passar-hi tot l'estiu i per això aniran a estudiar els espais per saber quins són els circuits que haurà de fer cada grup i quines delimitacions tindrà.

La previsió de l'Ajuntament és que hi hagi grups de 30 nens i tan sols hi podrà haver-hi tres grups en una sola escola. Es repartirà un pis de cada escola per un grup diferent i així evitaran qualsevol tipus de contacte. Per altra banda, s'estipularan entrades i sortides diferents i els horaris seran esgraonats per tal que entre grups no coincideixin en zones comunes com ara les escales.

"Estem vivint aquests moments de molts dubtes però és necessari organitzar-nos per a oferir a nens i nenes activitats lúdiques i pedagògiques després de tres mesos tancats a casa i ho necessiten" afirma Carles Xifra, director d'innovació i continguts de Fundesplai, "pot ser que aquest estiu no fem activitats grupals de posar o llevar la taula però incidirem molt en els hàbits d'higiene". explica.