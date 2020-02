Com són les start-ups del BCN Tech spirit?

L'ecosistema emprenedor de la UOC estarà present en la sectorial d'educació i tecnologia, EdTech, el 25 de febrer, a la UPF Barcelona School of Management (carrer de Balmes, 132). De fet, BeChallenge, plataforma que amb el suport de la UOC promou l'aprenentatge basat en reptes, creada pel graduat Xavi Pascual, és un dels impulsors de l'esdeveniment EdTech. «No ens podíem quedar sense un esdeveniment d'educació tecnològica a Barcelona, ja que la comunitat emprenedora segueix volent sumar a la transformació educativa», apunta Pascual. «Hi ha una necessitat de trobada de la comunitat educativa i emprenedora i, per tant, calia donar una resposta», afegeix l'emprenedor. «Estic molt satisfet que la UOC hi sigui i em doni suport, tal i com va fer en el procés de creació de la meva empresa i el que està fent ara ajudant-me amb la seva consolidació», destaca Xavi Pascual.

A BeChallenge, se sumen a la trobada EdTech Jo també llegeixo, una iniciativa per ajudar a aprendre a llegir a canalla amb síndrome de Down o trastorn específic del llenguatge (TEA), impulsada per la graduada Gemma Fàbregas; FilmClub, projecte d'innovació educativa basat en el cinema, de Miquel Cerdà; i B-Resol, solució TIC impulsada per Josep Fígols per a detectar i gestionar els conflictes que es poden produir en centres educatius, que compta amb inversió de la UOC a través d'Invergy.

Una iniciativa puntual

Durant les primeres 24 hores de període d'inscripció, es van superar els 3.000 inscrits, amb l'objectiu de l'organització d'arribar fins als 5.000 assistents a la cita. Un èxit pronosticat per la contínua efervescència de piulades a Twitter amb la seva etiqueta #TechSpiritBarcelona. El Barcelona Tech Spirit està impulsat per Barcelona Tech City, l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, el Govern espanyol, el Mobile World Capital Barcelona, el Consorci de la Zona Franca i la Cambra de Comerç, així com d'altres actors de la comunitat emprenedora. Segons els organitzadors, la cita es planteja com un esdeveniment «que se celebrarà només enguany, i que no busca ni ser alternativa ni substituir els altres, per omplir un buit en una de les setmanes més importants de l'any per a l'ecosistema digital i tecnològic local, espanyol i internacional. L'objectiu és que l'ecosistema de les start-ups, amb una gran activitat en aquestes dates, pugui mantenir l'oportunitat de trobades i de networking».

Xavi Pascual, emprenedor i impulsor de BeChallenge ens explica els detalls d'aquesta iniciativa i els seus objectius a La Linterna Catalunya.