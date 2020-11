Com s'estimularà l'economia en l'àmbit municipal després de la Covid?

Pràcticament la meitat dels ajuntaments de la província de Barcelona situen l’aposta per l’economia i el treball com a principal repte per a superar la crisi econòmica i social provocada per la COVID-19; sense deixar de banda les polítiques relacionades amb el benestar i la ciutadania, la salut públic i l’administració local, entre d’altres.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb el Carles Ruiz, diputat de recursos humans, hisenda i serveis interns de la Diputació de Barcelona "ajudar al comerç local és essencial, ells són el teixit fonamental de totes les nostres poblacions" explica el diputat "els hem d'ajudar econòmicament i fer un esforç per acabar de digitalitzar tot aquest teixit per fer-ho més competitiu devant les mega grans empreses"

D’altra banda, i davant la possibilitat d’un nou confinament, el 24% dels governs locals creu necessari el suport en l’àmbit de la gestió interna dels ajuntaments; així com també sol·liciten cooperació addicional pel que fa als ajuts econòmics ja atorgats, a les polítiques de benestar social, als equips de protecció i a les línies de promoció econòmica impulsades per la corporació.

Cal tenir en compte que el 34% dels ajuntaments creu que el coronavirus ha afectat molt al seu municipi i que un 19% considera que la ciris ha afectat més al seu municipi que d’altres de similars.

Aquesta última valoració es deu a que han estat en una zona amb alta incidència de COVID-19 (26%), per les característiques socioeconòmiques del municipi (26%), per les residències de gent gran (18%) o per la dependència del turismes (10%).

És per aquest motiu que el 63% dels municipis va centrar la seva acció política, durant el primer confinament i com a principal àmbit d’actuació, en tots aquells temes que fan referència al benestar i la ciutadania.

A més, pràcticament la meitat dels governs locals valora molt positivament la utilitat de l’aprovació del programa ‘Cap municipi enrere’, el subministrament de material de protecció que s’ha anat fent des del mes de març i els ajuts per a emergències municipals.

L’enquesta ha estat contestada per 204 alcaldes i alcaldesses de la província, el que suposa un 66% del total. Els alcaldes que, proporcionalment, més han contestat l’enquesta són els de municipis de 1.001 a 5.000 habitants (74%) i de 5.001 a 20.000 habitants (72%). L’enquesta es va fer entre el 2 i el 27 de setembre i el treball de camp va ser desenvolupat per l’empresa GAPS.

Impacte en la policia local

També cal posar en relleu una enquesta feta a les policies locals de la província que, durant l’estat d’alarma, van haver d’adequar les seves tasques a les necessitats de cada moment, per poder complir, així, tant amb les normes que s’anaven dictant des de l’Estat com els requeriments que les persones demandaven del servei policial.

Tot i aquesta tasca, el 62% de les policies locals identifiquen com a principal dificultat durant l’estat d’alarma la falta de material, ja fos a nivell intern o pels col·lectius de la població. Cal tenir en compte, però, que de mitjana cada treballador va disposar de 86 mascaretes, 114 parells de guants i un parell d’ulleres. A més, un 52% assegura que l’adaptació dels protocols a les recomanacions sanitàries també va ser molt complicada pel gran volum d’informació i la diversitat de les fonts d’on procedien.

De l’enquesta realitzada se’n desprèn que gairebé un terç dels agents (29%) han fet formació especialitzada amb motiu de la COVID 19 i que, davant de futures situacions similars, de la Diputació esperen la provisió de recursos materials, més formació i capacitació; així com normativa i protocols d’actuació i recursos logístics per afrontar la situació.

Incidència en l’esport local

Pel que fa a l’àmbit esportiu, els ajuntaments destaquen, en una tercera enquesta temàtica, que la Diputació de Barcelona ha estat l’administració que més suport ha donat als municipis en l’àmbit de l’esport, sobretot en assessorament i instal·lacions esportives.

D’altra banda, el tancament de les instal·lacions esportives i la cancel·lació de tota activitat esportiva van ser les problemàtiques amb més afectació sobre els serveis d’esports, seguit de la pèrdua d’ingressos per activitats esportives municipals i el manteniment de les instal·lacions, tot i el tancament.