Com seràn les noves jornades de feina deprés de l'experiència durant la pandèmia?

En només 4 mesos el món ha canviat dràsticament per sempre i, en l'àmbit de l'ocupació, els treballadors i les empreses estan encara assimilant-lo i adaptant-se a aquesta metamorfosi.

Les noves tendències que han anat sorgint en els últims anys -el teletreball, la flexibilitat, la conciliació de la vida personal i professional― sortiran reforçades, però encara és massa aviat per a saber com i de quina manera evolucionaran.

Aquests nous models de treball, basats en la confiança, permeten a l'empleat prendre responsabilitat i dinamiten les fórmules tradicionals de control per part de les empreses.

La pandèmia ha impactat en el treball i les actituds dels empleats i, per tant, ha influït en les necessitats i desitjos futurs. Per això, les empreses necessiten adaptar-se amb èxit a aquest nou món i comprendre les esperances i expectatives dels treballadors.



Conscient d'això, el Grup Adecco, líder mundial en la gestió de recursos humans, presenta el segon capítol de “Resetting Normal: redefinint la nova era del treball”, un estudi a nivell mundial que recull dades sobre percepcions laborals de 8 països en els quals opera: els Estats Units, Alemanya, Itàlia, Espanya, Regne Unit, França, Austràlia i el Japó (1.000 enquestats per cada país).

Aquest informe ha permès al Grup Adecco oferir prediccions sobre com serà el futur del món laboral i sobre les noves oportunitats que sorgeixen arran de la crisi del Covid-19.



Un dels aspectes clau a considerar per les organitzacions en l'era post-pandèmica és la fi de l'horari laboral de 9.00 h a 17.00 h. El seguiment dels resultats, no de les hores, sorgeix com la nova forma més efectiva de mesurar la productivitat.



Abans del Covid-19, la conversa sobre la jornada laboral de 4 dies i la fi de les 8 hores diàries o 40 setmanals ja estava sobre la taula. A Suècia, es va experimentar amb una jornada de 30 hores setmanals i l'estiu passat la filial japonesa de Microsoft va implementar durant un mes la jornada de 4 dies, obtenint com a resultat un increment de la productivitat del 40%.



La jornada laboral tal com avui la coneixem es va establir a Espanya en 1919. En 1930, l'economista John Maynard Keynes va predir que en 2030 la jornada laboral estaria en les 15 hores setmanals. Un estudi recent de The Adecco Group Institute assegurava que, gràcies a la tecnologia, una jornada laboral de 1970 es completaria avui en tan sols hora i mitja.

Les conseqüències de la pandèmia fan factible la implantació d'uns horaris flexibles i tant empreses com empleats són conscients dels avantatges que pot portar amb si aquest tipus de reorganització del treball.



I mostra d'això són els resultats d'aquest informe, segons el qual, el 72% dels espanyols (i el 67% dels enquestats a nivell mundial) creu que les empreses han de revisar la durada de la setmana laboral i les hores que s'espera que treballin els empleats.