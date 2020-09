Com serán les festes de Santa Tecla a Tarragona?

L'època de festes majors de tots els pobles i ciutats de Catalunya des del juliol, agost, setembre i a l'octubre sabem que les que no s'han suspès s'han adaptat i molt. Una de les festes icòniques de Catalunya què s 'han adaptat són les festes de Santa Tecla de Tarragona per fer-les més segures i sense perdre la identitat. Per parlar d'això tenim a Pau Ricomà que és l'alcalde de Tarragona.

La situació és complicada però almenys podrem celebrar Santa Tecla.

Pau Ricomà: Tenim molt clar que la cultura amb seguretat es pot fer perfectament i de fet aquestes festes és la culminació de tot un estiu on s'han fet més concerts que mai en petit format amb molts barris, inclús un concert amb la gent a dins dels cotxes. S'ha demostrat que la cultura és segura i a més a més ha sigut la prova per aquesta Santa Tecla que és la gran festa de l'any a Tarragona. És una festa evidentment sense aglomeracions però hi ha molts actes, tots amb reserva prèvia i amb totes les mesures de distància, d'higiene i seguretat.

Hi haurà més de dos-cents actes adaptats a la pandèmia, com s'han repensat i com la gent podrà gaudir-ne?

Pau Ricomà: Hi haurà també presencials, de fet, tenim un auditori a l'aire lliure què és el Teatre Auditori de Camp de Mart, que hi caben 1.600 persones per tant estem omplint l'aforament amb vuit-centes persones. Cada dia hi haurà una dues sessions a Camp de Mart i a part moltes més activitats, algunes en digital. També hi haurà com una mena de escape room que una empresa ens ha creat molt interessant sobre els elements de la festa. Tindrem moltíssimes activitats però avisem a la gent que no vagi a veure què troba perquè si no fan abans la reserva prèvia no trobaran res.

Les eines que seran clau per fer arribar informació a la gent són la ràdio, la televisió o internet oi?

Pau Ricomà: Aquí tenim una emissora de ràdio local i una televisió que engloba les nostres comarques i a més de les xarxes socials que ens permeten arribar a moltíssima gent.

Amb l'experiència en altres ciutats, com ho farem a Tarragona?

Pau Ricomà: Sempre intentem fer-ho el millor possible però estem exposats aquest tipus de riscos, El que sí que intentem fer és treballar de la mà de les entitats que participen en les festes amb molt de temps perquè tothom tingui molt clar de com s'ha de fer la participació en les festes. Serem molt rigorosos amb les sancions que s'hagin de ficar.