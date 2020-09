Com seran els nous tests de cribatge ràpid?

PIMEC i la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC) consideren que, a mesura que es produeixen avanços en el control i detecció de la Covid-19, cal traslladar-los amb la màxima celeritat a les activitats socials i empresarials.

No obstant això, les entitats entenen que, com a pas inicial, es tenen completar els processos de verificació que, sota la direcció del Departament de Salut, s'estan realitzant en diferents laboratoris del sistema sanitari català d'aquestes proves de realització de baixa complexitat, per a garantir que permeten detectar la malaltia amb seguretat, sense errors, en tots els entorns d'infecció i a un preu molt assequible.

Aquest tipus de proves, algunes en procés de verificació i homologació per part del Departament de Salut, podrien facilitar el diagnòstic de nous casos de manera immediata, per a fer compatible la seguretat per a la salut amb la millora de l'activitat.

A la Linterna Catalunya hem parlat amb el president de FEFAC, Antoni Torres, considera que “aquests cribatges s'han de realitzar sota el control del Departament de Salut, en entorns seleccionats específicament per la seva idoneïtat i accessibilitat, perquè la persona no dubti sobre a on dirigir-se per a realitzar-se el test, centres que han d'estar en contacte i comunicar els resultats a l'autoritat sanitària, responsable del seguiment de la pandèmia”.

En aquest sentit, el president de la FEFAC, apunta que “les farmàcies són un dels possibles punts idonis per a la realització d'aquesta mena de test, donada la seva capil·laritat, mitjans, xarxa, professionalitat, experiència en altres proves i confiança de la població en els seus professionals”. Conclou Antoni Torres.

Pot ser que en un mes, o mes i mig, ja es puguin disposar d'aquests tests que ajudaran d'una manera més eficaç al control de la pandèmia.