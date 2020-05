Com serà la tornada a classe al setembre? Son possibles ratios de 15 alumnes?

Sindicats de docents i famílies han reclamat al Departament d'Educació que es negociï amb ells com preparar el proper curs escolar i han lamentat que no se'ls informi d'algunes de les mesures que s'han fet públiques. Tant USTEC-STEs, com CCOO com la Intersindical-CSC han exigit que es parli directament amb els representants dels docents sobre com encarar el proper curs.

Des d'USTEC-STEs, sindicat majoritari, també han exigit "concreció" sobre quines seran les ràtios i les plantilles per arribar a temps al setembre. A més, han expressat els seus dubtes sobre poder reobrir escoles en fase 2.

Els sindicats han valorat així els anuncis fets el passat dissabte a TV3 per part del director general de Centres Públics, Josep González-Cambray, qui va explicar que es treballa perquè el proper curs les classes siguin d'entre 12 i 13 alumnes a primària i de 15 a secundària. També va insistir que alguns centres podrien obrir quan els seus territoris entrin en fase 2 per atendre alumnat, tot i que no per fer classes lectives.

El portaveu d'USTEC-STEs, Ramon Font, ha criticat que Educació està fent "propaganda" i ha apuntat que es podria donar la situació que dilluns vinent algunes regions de Catalunya entressin en fase 2 i encara no es conegués ni s'hagués concretat com es faria la reobertura de centres. A més, ha apuntat que és "impossible obrir els centres i fer teletreball".

Per a Font, només és viable reobrir els centres "si s'extremen les mesures de seguretat" i en "casos extraordinaris", com els exàmens per a alumnes que acaben etapa educativa.

Pel que fa al setembre, ha assegurat que en la darrera reunió sobre les plantilles no es va anunciar cap canvi en els criteris i ha assegurat que els anuncis d'increments de docents fets fins ara "no tenen res a veure amb el coronavirus, és demografia pura". "De moment en el que han posat negre sobre blanc dels recursos del setembre, no hi ha absolutament cap increment", ha manifestat.

Per això, ha reclamat saber quan abans millor quina és la dotació de plantilles de cara al curs vinent i quins espais i classes hi haurà ja que si això s'endarrereix "al setembre no arribaran els docents als centres o serà d'una improvisació extrema". Per a Font, si es vol començar el curs amb les ràtios mencionades "o incrementes la plantilla pràcticament el doble o els alumnes faran la meitat del temps escolar".