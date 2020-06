Com serà el nou turisme? S'arriba a temps per salvar la temporada?

El Govern destinarà una inversió rècord de 7,4 milions d'euros a una campanya de promoció turística per "reactivar" el sector i evitar el tancament de petites i mitjanes empreses al territori. La primera onada de la campanya, amb un pressupost de 3,3 milions d'euros, s'adreçarà als mercats català, estatal i internacional de proximitat, bàsicament França, Alemanya, Regne Unit i Benelux. La segona part es difondrà a la tardor i s'allargarà fins al 2021, segons ha anunciat la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, en l'acte de presentació. En aquest cas, el Govern destinarà 4,1 milions d'euros per "recuperar" altres mercats i tornar Catalunya a la "posició de lideratge".

Sotal'eslògan 'Catalunya és casa teva', la campanya pretén fer front a l'impacte de la crisi del coronavirus en el sector. El Govern destinarà 7,4 milions d'euros a la campanya, "la inversió més important en promoció turística que s'ha fet fins ara a Catalunya", amb l'objectiu de "reactivar" el turisme i evitar el tancament de les petites i mitjanes empreses del sector.

"Per a salvar la temporada completament no s'arriba a temps, però sí per a donar una imatge d'una certa normalitat." ens explica Pablo Días, professor dels estudis d'economia i empresa de la UOC i expert en turisme " És bo veure com van les coses, fa uns mesos ho vèiem tot negre. Grècia, Croàcia... ens porten avantatge però malgrat això aquesta imatge de normalitat ens anirà molt bé." explica

Hem estat massa prudents? "Un segon rebrot hauria estat letal, és millor salvar mínimament la temporada que un desastre." afirma Pablo "Clar que els turistes s'ho repensaran i les xifres turístiques no seran com les d'altres anys. No serà igual encara que, destins com Balears han donat una imatge de control de la pandèmia molt positiva i la percepció en l'exterior és bona. Cal recordar que la memòria temporal és curta i si les autoritats ho fan bé tot funcionarà."