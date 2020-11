Com serà la mobilitat del futur a Catalunya?

La necessitat d'eliminar el carboni de la nostra atmosfera ens porta a canviar el model de mobilitat de les persones. Ens porta a diferents tipus de vehicle.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Alfred Beltrán, Cap de Desenvolupament de Negoci del Mercat d’Automoció d’Eurecat.



Cotxes del futur: Hiperconectats, autònoms i transformables



"Cada vegada més la indústria de l'automòbil aposta per la innovació. Els rumors que circulen pel sector, aposten per un cotxe autònom, és a dir, que no necessitarà conductor; també es parla de cotxes elèctrics, amb ells prescindirà de la gasolina per al seu funcionament; a més tindran la capacitat de transformar-se i el millor de tot és que els cotxes podran estar hiperconectats." ens explica Alfred.

Cotxes del futur: hiperconectats



És un fet, que avui dia, la major part de la població és molt dependent del seu mòbil. L'invent no gaire recent dels wearables i el seu gran acolliment, només és un petit exemple d'aquest fet. És a dir, el llançament d'un cotxe hiperconectat no tindria per què ser rebutjat.

Auguren que el cotxe arribarà a ser la “quarta pantalla”. I això no ocorrerà dins de 50 anys sinó que s'espera que sigui a curt/mitjà termini. No cal dubtar d'aquest fet ja que molts fabricants estan apostant pel desenvolupament de cotxes cada vegada més intel·ligents.

Es qüestionarà com arriba la hiperconectivitat al vehicle. "Apostant per una tecnologia que arribi als telèfons intel·ligents connectat amb el seu cotxe, amb sistemes de navegació i centres d'entreteniment digital. Amb una estimació que podria encendre la calefacció a casa des de la pantalla tàctil del seu vehicle." ens explica Beltrán.

També es parla d'incorporar una caixa telemàtica, a l'estil ‘caixa negra’ dels avions, amb un GPS i una targeta SIM integrada.



Cotxes autònoms



Molts fabricants estan desenvolupant automòbils autònoms que no necessiten conductor per al seu funcionament. Un exemple d'això és el cotxe sense volant o pedals de Google, fins i tot el sistema de sensors de Ford amb el qual pot estacionar sense usar el volant.

Per a quan els cotxes autònoms?



Alfred beltrán ens explica que "Per a la implantació dels cotxes autònoms, hi ha nombrosos factors que cal tenir en compte."

Per tant, la data encara no es pot estimar amb certesa però no cal perdre l'esperança perquè això es converteixi en una realitat del mercat més aviat que tard.