Aquest any la nit de Reis a Barcelona serà molt diferent, a causa de la pandèmia. La bona notícia és que, malgrat tot, Ses Majestats vindran a les ciutats i pobles de Catalunya.

Com serà l'arribada dels reis d'orient a Barcelona?

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Esteve Caramés, director dels programes culturals de l'icub "Ses Majestats sí que vindran a la ciutat i ho podreu veure en directe per les televisions públiques. S’està preparant un programa televisiu el vespre del 5 de gener que es podrà seguir per BTV, TV3 i TVE". explica Caramés.

Arribaran al Fòrum el dia 5 de gener a bord del pailebot Santa Eulàlia. L’alcaldessa els esperarà al Moll del Fòrum. A l’arribada dels Reis d’Orient no s’hi podrà anar per evitar possibles aglomeracions. Ara bé, es podrà veure en directe amb tot detall per betevé. En canvi, sí que podreu visitar l’espai màgic del Fòrum fins demà al 5 de gener només al matí (11 h – 14 h).

A l’esplanada del Fòrum hi trobareu el que s’ha anomenat la Màgia dels Reis d’Orient: fins a vuit espais que podreu visitar en un itinerari que més o menys es pot fer en mitja hora. Hi trobareu contenidors plens de regals i una recreació de les carrosses de la patge Estel, la del carbó, la dels xumeters i la dels tres reis: Melcior, Gaspar i Baltasar. També hi haurà una bústia per recollir les cartes i es podrà contactar de forma virtual amb els Reis i els patges.

Recordeu que la nit de Reis l’inici de confinament nocturn comença a les 23 h.