Com serà la jornada llibretera del dia 23 de juliol?

La Cambra del Llibre de Catalunya, institució que agrupa els gremis i associacions d’editors, llibreters, distribuïdors i de la comunicació gràfica de Catalunya, juntament amb el Gremi de Floristes, han preparat el Dia del Llibre i de la Rosa del 23 de juliol perquè pugui celebrar-se a Catalunya de manera descentralitzada, evitant aglomeracions i amb totes les garanties sanitàries d’acord amb els protocols validats pel Procicat.

En el document, validat amb el Procicat la setmana passada, es contemplen fins a tres escenaris diferents per tal que puguin ser adaptats a la realitat demogràfica, urbana i de situació sanitària de cada ciutat i poble de Catalunya. Per garantir el compliment de totes aquestes mesures les parades que hi haurà al carrer i que inclouran signatures d’autors el dia 23 de juliol seran exclusivament professionals, d’editors, llibreters i distribuïdors.

El 23 de juliol representa, tant pel món del llibre com pels floristes, un dia en el que els lectors es puguin retrobar amb els autors i els seus llibres al ritme que permeti la situació sanitària. En el context d’aquest retrobament, els floristes aportaran també roses blanques als carrers com a símbol d’esperança en el futur i com a homenatge al dolor viscut aquests mesos.

Per commemorar aquest dia, a la ciutat de Barcelona s’ha determinat un protocol particular que contempla que les llibreries i floristeries que ho desitgin podran posar parades al carrer davant del seu propi establiment i hi haurà un espai tancat i perimetrat als carrils centrals del Passeig de Gràcia, des de Plaça Catalunya fins al carrer València, en el que hi haurà parades de llibreters, editors, floristes i signatures de llibres fins a les onze del vespre perquè els lectors puguin apropar-se als autors, guardant les distàncies de seguretat i amb cita prèvia o cita exprés.

En aquest espai s’aplicaran, d’acord amb l’Ajuntament de Barcelona, les mesures més restrictives de distancia i protecció que han estat validades en el document del Procicat.

La ubicació d’aquest espai central al Passeig de Gràcia ha estat possible perquè hi haurà un control rigorós de l’aforament d’entrada i de sortida a cada una de les cinc illes del Passeig de Gràcia; es guardarà una distància de seguretat de 2 metres i a l’interior de cada illa hi haurà també un màxim de parades de llibres, un espai acotat per la signatura dels autors i també per la venda de flors. Aquest model aprovat tant pel Procicat com per les autoritats municipals de l’Ajuntament de Barcelona té l’avantatge de ser molt flexible i permetre regular fàcilment l’aforament en funció de les condicions sanitàries del moment.

Protocols per a una Diada segura

Els protocols aprovats pel Procicat són una eina flexible que contempla diversos escenaris modulables i adaptables a la casuística dels diferents municipis de Catalunya i basats en les mesures que la normativa legal i el Procicat determinen.

Cal tenir present que la diada del 23 de juliol és exclusivament per al sector professional del llibre i de la rosa, cosa que implica una disminució dràstica de l’aforament i de l’afluència de públic, i, per tant, possibilita el control d’accessos, fluxos i aforaments, i sempre en zones delimitades que permetin la garantia del distanciament físic interpersonal i els controls de seguretat i higiene (neteja, gels hidroalcohòlics en els accessos i ús obligat de mascareta).

Diada amb parades al carrer i a les llibreries: una perspectiva municipal

D’acord amb aquests protocols, correspon als ajuntaments de Catalunya la selecció d’ubicacions òptimes a la via/espais públics i el control per evitar aglomeracions i respectar aforaments: en aquest sentit, seran preferibles ubicacions en grans espais oberts per permetre separació de seguretat, espai sectoritzats, fluxos d’accés i sortida independents (no permeables entre sí).

L’alcalde/essa és l’autoritat sanitària i de protecció civil del seu municipi i està habilitat per autoritzar o no les parades de venda de llibres/flors o parades de signatura d’autors si no pot garantir el compliment de les mesures sanitàries i de seguretat.

Pel que fa a les llibreries, seguiran els protocols de seguretat i neteja que ja apliquen, d’acord amb la normativa, com la resta d’espais tancats d’accés públic i el comerç en general.

Mesures concretes

Donat que es tracta d’un Dia del Llibre i la Rosa amb presencia exclusiva de parades professionals del sector, permet un control efectiu de la seguretat per part de l’organització. Algunes de les característiques que tindran aquest Dia del Llibre i de la Rosa seran les següents:

Zonificacions (espais delimitats o perimetrats): amb punts d’accés i de sortida diferenciats per tal d’evitar aglomeracions en llocs de més afluència, encavallament o creuament de cues i invasió d’altres espais, com ara vials de trànsit o espai de vianants, amb espais previs d’acollida i d’informació per a gestionar possibles concentracions de persones a l’entorn dels recintes, més enllà de la gestió de policies locals en temes d’ordre públic.

Carrils de sentit contrari per a la circulació dels assistents i Punts d’evacuació.

Personal format de control d’accessos, sortides, fluxos, aforaments i distància de seguretat.

Senyalística adreçada al públic sobre circulació i higiene.

Neteja de mans: gels hidroalcohòlics en accessos, sortides, refugis, espais singulars de signatures i parades de venda.

Tothom amb mascareta i elements de protecció personal.

Gestió amb protocols propis per a les signatures d’autors, amb cita prèvia i rotatòries per evitar efecte crida.

A causa de l’exposició solar i la calor, s’habilitaran refugis a les entrades i a les sortides de cada tram, sota para-sols, amb cadires de repòs i aigua. Els espais singulars de signatures també seran sota para-sol.

Dia del Llibre i de la Rosa de proximitat

La Cambra del Llibre i el Gremi de floristes tenen la voluntat que el 23 de juliol sigui una festa del Llibre i de la Rosa de proximitat, que cadascú la visqui als establiments del seu barri, del seu poble o de la seva ciutat.

Es important que s’evitin els desplaçaments entre pobles durant aquest dia i que els assistents adoptin les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19, prenent totes les mesures de seguretat i de higiene personal que requereix el moment.