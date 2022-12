Com saber si un pernil és de bona qualitat?

Què vol dir que un pernil sigui gran reserva o de bodega? Quina diferència hi ha entre l’ibèric de gla i el d’enceball?.Parlem amb la talladora profesional de pernil, Silvia Pou.

El pernil curat serà protagonista aquests dies a moltes taules nadalenques, i a l'hora de comprar-lo, molt sovint sorgeixen els dubtes: no sabem en què ens hem de fixar més enllà de si és ibèric o no, i en el preu, no entenem del tot el que posa a l’etiqueta o no sabem com valorar-ne la qualitat.

De quin color ha de ser la part magra del pernil? I el greix? Quina diferència hi ha entre el porc de capa blanca i l’ibèric? I dins del pernil serrà o del país, què significa que un sigui de bodega i un altre, gran reserva?

Porc de capa blanca vs. ibèric, i tipologies de pernil

La diferència principal entre el porc de capa blanca i l’ibèric és la seva genètica, també l’alimentació i la forma com es crien, unes característiques que condicionen com serà el pernil. Els porcs de capa blanca s’acostumen a alimentar de pinso de cereals i a criar-se en granges; els ibèrics, no sempre és així, com veurem més endavant.

En el cas del pernil o espatlla de capa blanca, hi ha tres denominacions diferents que depenen del temps d’elaboració:

Bodega o cava : l’espatlla té un procés mínim d’elaboració de cinc mesos i el pernil, de nou.

Reserva o anyenc : l’espatlla té un procés mínim d’elaboració de set mesos i el pernil, de dotze.

Gran reserva:l’espatlla té un procés mínim d’elaboració de nou mesos i el pernil, de quinze.

En canvi, quan parlem depernil o espatlla ibèrics, entren en joc les variables d’alimentació, maneig i tipus racial, i les mencions es refereixen així: pernil o espatlla + alimentació i maneig + tipus racial.

De gla : criat en una devesa i alimentat exclusivament de gla i herba i altres recursos naturals durant més de 60 dies abans del sacrifici, amb un increment de pes mínim de 46 kg en pastura de glans. Si els dos progenitors són ibèrics ?per tant, si és ibèric 100%?, serà pota negra. Si la mare és ibèrica i el pare és Duroc 100% (una raça de porc de capa blanca) o ibèric 50% + Duroc 50%, la menció serà ibèric 50-75% i serà etiqueta roja.

D’enceball de camp : cria en explotacions extensives o intensives a l’aire lliure almenys durant 60 dies abans del sacrifici; alimentació a base de pinso i, opcionalment, de gla i herba. Pel que fa a la raça, pot ser d’entre el 50 i el 100% ibèric, depenent dels progenitors, i en els dos casos serà d’etiqueta verda.

D’enceball: cria en explotacions intensives i alimentació a base de pinso. El percentatge d’ibèric varia entre el 50 i el 100% depenent de la raça dels progenitors. En aquest cas, els pernils i les espatlles són ibèriques d’etiqueta blanca.

Eltemps mínim d’elaboració del pernil de porc ibèric ha de ser de 730 dies per a aquells de més de 7 kg de pes, de 600 dies per aquells més petits de 7 kg i de 365 dies per a l’espatlla. El temps d’elaboració no afecta la nomenclatura del pernil ibèric.Atributs de qualitat i sensorials

A l’hora de valorar els atributs de qualitat i les propietats sensorials del pernil o l’espatlla, ens hem de fixar en:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Aspecte extern de la peça

POSITIU

La conformació ha de ser equilibrada, i en el cas de l’ibèric, les peces han de ser estilitzades. Pot presentar alguna clivella causada per l’assecament. En el cas de l’ibèric, el greix ha de cedir en pressionar-lo amb els dits.



NEGATIU

La presència de pèls, petèquies, hematomes, deformacions, parts enfonsades, colors anòmals o que soni a buit.

Aspecte extern

POSITIU

La part magra ha de ser de color vermell homogeni i brillant, i les vetes de greix han d’estar distribuïdes uniformement. Pel que fa al greix, el superficial ha de ser groc suau i el subcutani blanc/rosat; hi ha d’haver un equilibri entre el contingut de greix subcutani i l’intramuscular.

NEGATIU

Presència de taques, punts vermells, irisacions, textura tova i aparença de carn crua, entre d’altres.

Per tal de gaudir al màxim del pernil, es recomana tastar-lo a temperatura ambient i en l’hora següent després d’haver-lo tallat. Què cal avaluar, des del punt de vista sensorial, en un pernil?

A l’hora de degustar,

POSITIU

Poc salat (punt de sal) i de gust intens, amb notes de curat i madurat, anyenc, fruita seca, pa, mantega, formatge, dolç, lleugerament amarg, umami i picant.

El gust i la sucositat han de persistir.

Quant a la textura, ha de ser fàcilment esmicolable, de duresa intermèdia, amb sucositat, i el greix ha de fondre’s a la boca i recobrir el paladar.

NEGATIU

Notes àcides, metàl·liques, de quadra, florals, de carn crua, ranci, picant, amarg i salat en excés.

Pel que fa a la textura, si és pastós, adhesiu, tou, sec, dur o molt fibrós.

I si compreu un bon pernil ibèric, recordeu els consells per conservar-lo bé a casa.